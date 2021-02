acho bis 300 km/h, serienmäßiger Allradantrieb und ein Achtzylinder unter der Haube: Das klingt im ersten Moment so gar nicht nach einem biederen VW Passat . Doch es gab ihn wirklich, den VW Passat W8 ! Neu hat er deutlich über 40.000 Euro gekostet, inzwischen ist er preislich am Tiefpunkt angekommen. Bei eBay wird einverkauft.

Der Passat W8 ist optisch sehr dezent gehalten. Nur die vier Endrohre verraten ihn. ©ebay/mobilehund2

In Süddeutschland steht der unscheinbare Kombi mitzum Verkauf. Er wurde im November 2004 erstmals zugelassen und in den vergangenen gut 16 Jahren laut abgelesenem Tachostandbewegt. Positiv:; um die Hauptuntersuchung zu bestehen, hat der Besitzer Bremsscheiben und -beläge an der Vorderachse erneuern lassen. Allerdings ist offensichtlich, dass sich der Passat W8 nicht unbedingt im Sammlerzustand befindet. Aus diesem Grund wird der Wagen auch alsohne Gewährleistung oder Garantie verkauft.