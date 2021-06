VW Phaeton: Gebrauchtwagen-Test

ahre Schönheit kommt von innen. Diese Weisheit interessiert in der prestigegetriebenen Oberklasse offenbar nicht allzu viele Kunden. Der Beweis: Nur 84.235 Exemplare des VW Phaeton fanden binnen 15 Jahren weltweit einen Käufer – trotz eines fantastischen Interieurs und gründlicher Modellpflegen in den Jahren 2007, 2010 und 2014.

Die in der Gläsernen Manufaktur in Dresden von Hand montierte Limousine scheint aus dem Vollen gefräst, wirkt wie ein legitimer Nachfolger der 140er S-­Klasse von Mercedes . Die adelige Konzernschwester Bentley lief zeitweise vom gleichen Band. Den konstruktiven Overkill bestätigt die Waage: 2100 Kilogramm wiegt selbst die­-Basisversion.

Dritt­- und Viertbesitzer ignorierten leider oft Regelwartungen. In diesen Fällen droht teurer Reparaturstau. ©Christoph Börries

Das P in den Augen haben so manche­-Eigner, wenn die große Limousine ungeplant in die Werkstatt muss. Die komplexe Konstruktion macht geschulte Experten erforderlich:. Spezialwerkstätten wie Rapacho in Lüdinghausen (NRW) werden mittlerweile von-­Fahrern aus halb Europa angefahren: "Wer billig einkauft, investiert danach in der Regel locker 4000 bis 5000 Euro in die Mängelbeseitigung", sagt Rapacho-­Geschäftsführer Yusuf Idin. Daher empfiehlt es sich, nach dem besseren und nicht nach dem billigeren Auto zu suchen. Ein lückenloses Scheckheft ist ein wichtiges Kaufargument: Manchmal endete die Sorgfalt im Unterhalt mit dem Auslaufen des Leasingvertrags . Diese Fahrzeuge können übelste Euro-­Gräber sein und taugen oft nur noch als Teileträger.