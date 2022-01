2021 hatnach knapp vier Jahren einspendiert. Optisch nähert er sich so dem, doch auch technisch haben die Wolfsburger nachgelegt. Neben LED-Scheinwerfern und digitalen Instrumenten, die ab sofort serienmäßig an Bord sind, kommt das Polo Facelift zudem mit einerinklusive neuem Center-Airbag, der sich im Falle eines Unfalls zwischen den beiden Vordersitzen aufbläst und einem Notbremsassistenten. Dieist hingegen, der 1,5-Liter-Benziner ist aus dem Programm geflogen und auch einen Dieselmotor bietet VW im Polo nicht mehr an. Das Einstiegsmodell bildet dermit 1,0-Liter großem Saugmotor mit 80 PS . Derliegt bei, doch imgibt es den Kleinwagen aktuell