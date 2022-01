Im Sommer 2021 hat VW dem Polo GTI ein Facelift gegönnt. Diedes Zweiliter-TSI stieg von, das maximale Drehmoment beträgt 320 Nm. Die Kraftübertragung übernimmt immer ein, die Option einer Handschaltung bietet VW leider nicht an. Doch die sieben Extra-PS sind nicht alles. Optisch übernimmt der GTI einige optische Veränderungen vom Polo Facelift : Die Rückleuchten sind jetzt zweigeteilt und gehen in die Heckklappe über, an der Front trägt der GTI. Zudem fährt der kleine Bruder des Golf GTI dank " IQ .Drive Travel Assist" erstmals teilautomatisiert. Diese umfangreichen Neuerungen haben allerdings ihren Preis: In derkostet der Polo GTI inzwischen, doch im Leasing gibt es den Hot Hatch aktuell zum günstigen Preis!