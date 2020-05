Z

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

ehntausende Dieselfahrer in Deutschland können sich womöglich auf einefreuen. Dafür hat derin Karlsruhe am 25. Mai 2020 mit seinem erstengesorgt. Er stellte fest: Klagende Käufer dürfen ihr Auto zurückgeben und– abzüglich einer sogenannten Nutzungspauschale für die gefahrenen Kilometer (Az. VI ZR 252/19). Auf den im Rahmen einer Musterfeststellungsklage ausgehandelten Vergleich, den laut VW inzwischen rund 240.000 Dieselbesitzer akzeptiert haben, hat das Urteil keine Auswirkungen mehr.Die obersten Zivilrichter bestätigten mit ihrer Entscheidung. Dort hatte ein Mann aus Rheinland-Pfalz geklagt,. Er hatte den Wagen 2014 gebraucht bei einem freien Händler gekauft und fühlte sich. Das OLG hatte den VW-Konzern wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung verpflichtet, dem Kunden. Insgesamt wurden dem Kläger nun. VW wollte an klagende Käufer gar nichts zahlen. Begründung: Die Autos seien jederzeit voll nutzbar gewesen, den Kunden sei also kein Schaden entstanden.