Vier Jahre VW T-Cross fahren für 12.310 Euro



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen die Kunden eine einmalige Sonderzahlung von 999 Euro brutto sowie Überführungskosten von 655 Euro brutto beachten. Und so ergeben sich Gesamtleasingkosten von 12.310 Euro brutto (48 mal 222 Euro plus 999 Euro plus 655 Euro).