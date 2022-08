Der VW T-Roc war das zweitbeliebteste Modell der Deutschen 2021. Nur der VW Golf konnte ihn übertrumpfen (57.424 zu 91.621 Neuzulassungen). Die Mischung aus den Vorteilen eines SUV und eines Kompaktwagens macht den T-Roc zum idealen Partner im Alltag. Preiswert ist das Crossover noch dazu. Der Basispreis startet bei 24.345 Euro – für Privatkunden wird es dank eines attraktiven Leasing-Angebots noch günstiger.





( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den VW T-Roc Life 1.0 TSI mit 110 PS, Frontantrieb und manuellem Sechsgang-Getriebe im Leasing aktuell nur 179 Euro brutto pro Monat. Eine Anzahlung ist nicht erforderlich.

Für monatlich nicht einmal 180 Euro kann das Kompakt-SUV drei Jahre lang insgesamt 30.000 Kilometer gefahren werden. Der Händler weist explizit darauf hin, dass sich diese Konditionen individuell anpassen lassen. Doch Interessenten sollten nicht zu lange warten: Das Angebot ist nur 30 Mal verfügbar.

VW T-Roc drei Jahre lange für 8342 Euro fahren

Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate kommen eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 999 Euro brutto und die Bereitstellungskosten (899 Euro brutto) auf die Kunden zu. Darin enthalten ist eine Erlebnisabholung in der Autostadt Wolfsburg. So ergeben sich Gesamtleasingkosten von 8342 Euro brutto (36 mal 179 Euro plus 999 Euro plus 899 Euro).

Dafür erhalten Kunden einen frei konfigurierbaren VW T-Roc Life, der serienmäßig mit folgenden Highlights ausgestattet ist: Klimaanlage, Multifunktionslenkrad, digitales Cockpit, Müdigkeitserkennung, Spurhalte- und Berganfahrassistent.