Der VW T-Roc war 2021 auf Platz zwei der beliebtesten Autos der Deutschen (nach VW Golf ). Das Erfolgsgeheimnis ist schnell erklärt: ein kompaktes Auto mit den Vorteilen eines SUV . Also wendig genug für den Stadtverkehr und trotzdem mit einem hohen Platzangebot ausgestattet. Preiswert ist der T-Roc ebenfalls: Für das Basismodell werden 24.345 Euro fällig. Wer etwas mehr Ausstattung bevorzugt, erhält das Modell R-Line für 30.925 Euro. Doch Privatkunden kommen dank eines Leasing-Deals noch günstiger davon!

Drei Jahre VW T-Roc für 10.979 Euro fahren



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate kommen die Bereitstellungskosten in Höhe von 899 Euro brutto hinzu. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 10.979 Euro brutto (36 mal 280 Euro plus 899 Euro).