wei erfahrene Lego-Bauer haben den weltgrößten Camper aus Legosteinen gebaut. Anlass: die Freizeitmesse f.re.e in München (20. bis 24. Februar 2019). Die beiden Bastel-Profis Rene Hoffmeister und Pascal Lenhardt nahmen sich einen VW T2a Westfalia zum Vorbild und bauten ihn mit 400.000 Legosteinen in Lebensgröße nach. Zuerst entstand am Computer mit Hilfe von 3D-Programmen ein Bauplan. Die Steifigkeit von Seitenwänden und Fenstern musste exakt berechnet werden, um das Modell stabil genug zu bekommen. Dazu warteten spezielle Herausforderungen wie das schräge Aufstelldach.