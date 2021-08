Unter Fans gilt er als der letzte echte Bulli: der VW T3. Simpler Technik sei Dank, kann auch ein kundiger Hobby-Schrauber hier noch (fast) alles selber machen. Außerdem punktet der geräumige VW mit Vielseitigkeit, ist gerade als Camper beliebt. Auf welche Schwächen es zu achten gilt, wenn ein T3 auf der Wunschliste steht, haben uns die Schraubergrufties verraten. Die Experten aus Eckernförde kennen sich mit den Bussen so gut aus wie kaum jemand sonst.

Der T3 wurde zwischen 1979 und 1992 gebaut. Mit anderen Worten: Selbst die jüngsten Exemplare sind fast schon 30 Jahre alt. Die Fahrzeuge, die bis heute überlebt haben, sind entweder Liebhaberstücke, die viel Pflege bekamen, oder aber dahinsiechende Bastelbusse. Rost wird bei letzteren nur selten nachhaltig beseitigt. Besonders problematisch ist zugespachtelter Rost an den Blechpfalzen der Seitenwände – dann entstehen auf Dauer oft riesige Rostnester, und das ganzemuss ersetzt werden (Kostenpunkt 2500 bis 3000 Euro). Gerade Wohnmobile mit Küchenzeile rosten an der mit Glaswolle gefüllten Außenwand und am Außenblech.