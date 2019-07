T5-Cockpit mit Sechs-Gang-Schaltknauf, Armaturen in Porsche-Grün und Sportlenkrad.

©foxxham GmbH

VW-Bus mit 647 PS und Porsche-Motor zur Galerie

Auch beim Innenraum weicht der extreme T5 weit von der Serie ab: das familienfreundliche Bulli-Interieur ist einer knallharten Renn-Ausstattung gewichen. Der Fahrer sitzt mittig im Cockpit in einer maßgefertigten Carbon-Schale. Vor ihm: Porsche-Armaturen und Sport-Lenkrad. Für die nötige Sicherheit sorgen Vierpunkt-Renngurte. Im Fond nehmen die Mitfahrer ebenfalls in vier Carbon-Sitzen Platz. Die Macher von TH Automobile beschränkten sich auf das Nötigste. Auch die Karosserie ist eher schlicht gestaltet. Keine XXL-Spoiler oder Vinyls – von außen sieht man dem Tuning-Bus die Power kaum an. Unauffällig ist er dennoch nicht: dafür sorgen die Porsche-Lackierung in "RS-Grün/Vipergrün", der Doppelauspuff in der Heck-Mitte und die dunkle Front-Schürze. Zudem fehlt dem T5-Umbau das Volkswagen-Logo. Der Super-Bulli steht zum Verkauf : ein Händler bietet das Fahrzeug im Kundenauftrag bei Ebay an – zum Preis von 148.800 Euro! Der Händler führt Herstellungskosten in Höhe von 300.000 Euro an. Mit 3500 km ist der T5 TH2 RS seit seinem Umbau 2009 noch nicht viel gelaufen, die HU gilt bis Juli 2020. Zudem versichert der Verkäufer, dass es sich bei diesem Exemplar um ein absolutes Unikat handelt.