VW T6-Ausbau VanMe: The Streamliner (2020) — 30.11.2019

D ie Bullimanufaktur VanMe aus Hamburg hat ab 2020 den neuen Ausbau "The Streamliner" im Angebot. Der Innenausbau ist sehr clean und modern, und außerdem gibt es keine Kanten, sondern Rundungen. Der Kunde bekommt also Möbel mit abgerundeten Ecken. Das schafft nicht nur optisch einen fließenden Übergang zwischen den einzelnen Möbelstücken, sondern schützt auch vor blöden blauen Flecken oder Beulen. Anecken geht hier also nicht! Der Innenausbau eines Bullis kostet rund 41.000 Euro. Die Ausgaben können je nach Kundenwünschen variieren.

Mehr Platz: Küchenzeile hat eine versenkbare Steckdose

In der Küchenzeile ist eien versenkbare Steckdose eingelassen. Das spart Platz. Der Grundriss des Streamliners kommt einem typischen Bulli-Ausbau sehr nahe. So gibt es im Heck eine feste Zweier-Schlafsitzbank von Scopema, die schnell und einfach umgeklappt werden kann, oder eine 2er-Schlafsitzbank auf einem Schienenboden von Schnierle. Direkt gegenüber der Schiebetür befinden sich eine Küchenzeile sowie ein hoher Stauschrank. Die Küche ist mit einem kleinen Waschbecken mit flexiblem Wasserhahn, einem 35-Liter-Kühlschrank, einem portablen Ein-Flammen-Gaskartuschenkocher und einem 25-Liter-Frisch- und 25-Liter-Abwassertank ausgestattet. Zwei Clous: In der Arbeitsplatte der Küchenzeile ist eine versenkbare Dreier-Steckdose eingelassen. Außerdem gibt es eine Ambientelichtleiste, die magnetisch ist. Das Praktische: Die Lichtleiste kann als Becherhalter genutzt werden, wenn die Becher ebenso magnetisch sind. Das VanMe viel Wert auf praktische Camping-Lösungen legt, wird nicht zuletzt daran deutlich, dass die integrierte Geschirrschublade mit Filz überzogen ist. So gibt es während der Fahrt (fast) kein Geklapper zu hören.

Kunde kann zwischen drei Tisch-Varianten wählen

Ein Tisch gehört nicht zur Grundausstattung des Bullis. Wer aber nicht darauf verzichten will, kann zwischen drei Tisch-Varianten wählen. So gibt es einen Klapptisch aus Echtholz, der zusammengeklappt neben jede Möbelzeile oder unter die Sitzbank passt. Die Tischfläche misst 0,70 x 0,60 Zentimeter. Die Position des Klapptisches ist im Fahrzeug frei wählbar. Eine andere Option ist ein Yacht-Tisch, der aus zwei Teilen besteht und sich beliebig auf der Bodenpalette positionieren lässt. Seine Größe: 0,70 x 0,60 Zentimeter. Das Airlineboard lässt sich ebenfalls auf der Bodenschiene verschieben. Der Tisch hat zwei aufstellbare Platten, und es gibt an den Seiten Staufächer für Flaschen oder Tablet.

Bei den Schrankoberflächen wird Echtholz verarbeitet