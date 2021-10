Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) ist derim Privatleasing im Angebot. Kein schlechter Preis, wenn man bedenkt, dassfällig wird. Allerdings ist dieziemlich lang. Diesind mit den üblichenangegeben und lassen sich auf den ersten Blick nicht anpassen. Wer in fünf Jahren mehr als 50.000 Kilometer mit dem T7 zurücklegen möchte, der sollte größere Kilometerpakete oder den Preis pro Mehrkilometer vor Vertragsabschluss anfragen. In jedem Fall kommen noch einmalig 1115 Euro für die Werksabholung hinzu, sodass(399 Euro mal 60 plus 1115 Euro) fällig werden.

Dafür bekommen Privatkunden den brandneuen VW T7 in der Basisausstattung, die jedoch bereits einige Komfort- und Sicherheitsfeatures an Bord hat. Zu den Highlights gehören: zwei Schiebetüren, LED-Scheinwerfer , digitale Instrumente, ein zehn Zoll Touchscreen Klimaanlage , DAB+, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent , drei Einzelsitze in der zweiten Sitzreihe und mehr. Wer möchte, kann den frei konfigurierbaren Neuwagen gegen Aufpreis weiter ausstatten. Die unverbindliche Lieferzeit gibt der Leasingpartner aktuell mit etwa fünf Monaten an.