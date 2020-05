D

ieDer Wolfsburger gehört zu den beliebtesten Gebraucht-SUVs, entsprechend tief müssen Interessenten normalerweise in die Tasche greifen. Schnäppchen finden sich dennoch ab und zu: Dieser Tiguan, Baujahr 2018 , mit guter Ausstattung ist erst 13.123 Kilometer gelaufen und stehtFür unsere Leser geht der Deal noch weiter, AUTO BILD-Usern winken mehrere Hundert Euro Rabatt!Der niedrigen Laufleistung entsprechend wirkt derwie neu. Ob Lack, Kunststoff-Beplankungen, Felgen oder Innenraum: Alles präsentiert sich auf den Bildern in Showroom-Qualität, Schäden oder Gebrauchsspuren sind nicht auszumachen.Derfährt als Sondermodell "Join" vor. Es ist an Alufelgen in 17 Zoll und abgedunkelten Seitenscheiben zu erkennen. Den Innenraum wertet es mit Sitzflächen in Rautensteppung, Dreizonen-Klimaautomatik, Sitzheizung vorne und Navigationssystem auf.An Bord sind unter anderem ein Head-up-Display, Abstandstempomat, selbstlenkende Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer sowie Totwinkel-, Spurhalte- und Fernlichtassistent.