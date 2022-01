Der VW Tiguan ist in Deutschland eines der beliebtesten SUVs. Das Topmodell Tiguan R bietet neben dem praktischen Nutzen und viel Platz zusätzlich noch eine Menge Fahrspaß. Denn das Sport-SUV leistetund erreicht in der. In nur 4,9 Sekunden geht's von null auf hundert km/h – das kann sich sehen lassen! Im AUTO BILD-Test konnte sich der flinke Tiguan gegen den Mercedes-AMG GLA behaupten. Die Tester fassen den Auftritt des Tiguan so zusammen:. Doch Fahrspaß und viele Pferdestärken wollen auch bezahlt werden: Den Benziner gibt eszu kaufen. Ziemlich exklusiver Fahrspaß. Gut, dass es aktuell verlockende Leasingangebote gibt.

Doch zu den monatlichen Leasingkosten und der einmaligen Anzahlung kommen ebenfalls einmalig noch die Überführungskosten hinzu. Diese betragen 529 Euro netto, sodass sich Gesamtleasingkosten von 13.480 Euro netto ergeben (36 mal 332 Euro plus 999 Euro plus 529 Euro). Gewerbekunden erhalten dafür nicht nur ein praktisches und schickes SUV , sondern auch eine große Portion Fahrspaß. Zu der Serienausstattung des VW Tiguan R gehören unter anderem 20-Zoll-Felgen, ein beheizbares Sportlenkrad, Ambientebeleuchtung, die individuell einstellbar ist, Komfortsitze, Klimaautomatik und ein 10,25-Zoll-Infotainment-System.

In der monatlichen Leasingrate inbegriffen ist ein Wartungs- und Verschleiß-Paket in höhe von 26 Euro netto monatlich, das in ganz Deutschland bei VW-Werkstätten genutzt werden kann. Nicht so gut für die Planbarkeit: Der Leasingpartner gibt keine Lieferzeit an. Hier sollten Interessenten noch mal nachhaken.