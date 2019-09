I

m Rahmen desab Werkspendiert. Das Einstiegsmodell hat ab sofort immer, Zentralverriegelung, elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel, neue H7-Scheinwerfer, LED-Innenraumbeleuchtung und ein Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung an Bord. Außerdem gibt es nun eineam Fahrersitz sowie einin der Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite.Dermit kurzem Radstand und 90-PS-Diesel. Wer denhaben möchte, der muss mindestensinvestieren. Deutlich günstiger ist das Leasing : Bei Sparneuwagen können Gewerbekunden den VW Transporter mit kurzem Radstand (3000 Millimeter) und 110-PS-Diesel für. Das Angebotmit einer. Wer den Transporter im Werk abholt, zahlt 555 Euro netto Überführungskosten und spart so noch mal über 300 Euro im Vergleich zur Händlerauslieferung (887,39 Euro). In den vier Jahren belaufen sich die. Das Angebot kann übrigens auch von Privatkunden wahrgenommen werden. Dann erhöhen sich die(189 Euro montalich). Im Vergleich zu anderen Angeboten ist das immer noch ein guter Preis.