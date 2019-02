B ei Ökosystem von Volkswagen rund ums Thema digitale Mobilitätsdienste und Apps wird 2019 in die Offensive gehen. Dazu setzt man sich auf dem MWC etwas von der Marke VW ab, nur wenige Logos des Autoherstellers sind dort zu finden. We steht im Vordergrund. Und bei We geht es nicht nur um Autos, sondern um Mobilität und Services in der gesamten Bandbreite. Um We zu nutzen, muss man nicht zwangsläufig einen VW besitzen, auch mit Konkurrenzprodukten oder ohne eigenes Auto funktionieren viele der Services. AUTO BILD hat auf dem Mobile World Congress in Der "Head of Customer Engagement & Communications" bei Volkswagen We verrät, wie es 2019 mit dem System weitergeht! ei Mercedes heißt es Me, bei VW We: Dasvon Volkswagenwird 2019 in die Offensive gehen. Dazu setzt man sich auf dem MWC etwas von der Marke VW ab, nur wenige Logos des Autoherstellers sind dort zu finden.. Und bei We geht es nicht nur um Autos, sondern um Mobilität und Services in der gesamten Bandbreite., auch mit Konkurrenzprodukten oder ohne eigenes Auto funktionieren viele der Services. AUTO BILD hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona mit Christoph Hohmann gesprochen.

1. We Connect: Vernetzen von neuen und alten Modellen

Die Angebote von We lassen sich im Passat nahtlos über das Infotainmentsystem nutzen. Alle künftigen neuen Modelle werden darauf aufbauen. Aber auch ältere Modelle behalten den Anschluss – dafür müssen sie nur vernetzt sein, entweder mit Car-Net im Infotainmentsystem oder über einem Dongle (Volkswagen Connect) bei Fahrzeugen mit OBD2-Schnittstelle ab 2008. Das Passat Facelift hat mit dem Modularen Infotainment Baukasten (MIB3) den ersten Schritt gemacht: Die Baureihe ist künftig permanent online.

2. We Share: VW-Carsharing startet im Sommer in Berlin

Im Sommer 2019 startet WeShare mit 2000 Fahrzeugen, bestehend aus VW e-Golf und e-Up. Los geht's in Berlin, später sind mehr Standorte geplant. VW ist natürlich nicht der erste Carsharing-Anbieter, gerade haben sich BMW und Mercedes zusammengeschlossen und ihre Marken Car2go und DriveNow zu "Free Now" zusammengefasst. We greift mit VW allerdings auf eine der größten Fahrzeugflotten zurück und hat auch das nötige Budget, um in den Markt zu drängen.

3. We Experience und mehr: Das Ökosystem wird wachsen