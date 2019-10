VW XL1: Auktion eines seltenen Diesel-Hybriden

M

it dem XL1 wollte Volkswagen 2014 die Zukunft des Automobils einläuten. Doch die technische Entwicklung ging andere Wege, heute spricht kaum jemand mehr vom XL1. Die Elektromobilität lief dem Ein-Liter-Auto eindeutig den Rang ab. Dabei tüftelte VW mehr als zehn Jahre an der Entwicklung des Diesel-Hybriden, der mit seinem futuristischen Design , dem niedrigen Gewicht (795 Kilo) und einem kolportierten Fabel-Verbrauch von unter einem Liter durchaus das Zeug zum Erfolgsmodell gehabt hätte. Doch die VW-Zukunft hatte ihren Preis und der war saftig:sollten handverlesene Kunden für einen von insgesamt 200 XL1 auf den Tisch legen. Das war anscheinend zu teuer, um nachhaltig zu begeistern. Jetzt kommt eins der seltenen Exemplare aus der Kleinserie als Gebrauchtwagen unter den Hammer: Ein Volkswagen XL1 wird am 10. November 2019 von Silverstone Auctions versteigert.