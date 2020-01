D

er VW XL1 sieht aus wie ein Auto aus einem Science-Fiction-Film, wie eines dieser futuristischen Concept Cars, bei denen man erwartet, dass sie nie in Produktion gehen. Dazu kommt ein Hauch Supercar-Flair, vor allem, wenn die Auto-Flunder ihre Scherentüren ausbreitet. All das zeichnet den VW XL1 aus, mit dem der Volkswagen-Konzern 2014 die Zukunft des Automobils einleiten wollte. Die Hoffnungen waren groß. Tatsächlich hatte der Diesel-Hybrid mit dem kolportierten Fabel-Verbrauch von unter einem Liter durchaus das Zeug zum Erfolgsmodell. Doch die Technik ging andere Wege, und der XL1 (nur 200 Exemplare wurden gebaut) geriet schnell in Vergessenheit. Heute – mehr als fünf Jahre nach Verkaufsstart – ist das Ein-Liter-Auto in der Regel weder im Straßenbild noch auf dem Automarkt zu finden. Ausnahme: dieser rote VW XL1, der in Aachen zum Verkauf steht!