Einen Wagenheber erhält man bereits für rund zehn Euro, Rangierwagenheber starten bei 20 Euro. Sie sind für einen gelegentlichen Gebrauch durchaus geeignet, nicht jedoch für den Dauer- oder Profi-Einsatz. Hier empfehlen sich hochwertigere Modelle ab etwa 70 Euro. Bei diesen Wagenhebern sind die Hydraulikpumpen und Materialien hochwertiger ausgeführt, so dass sie deutlich mehr Hebevorgänge verkraften. Rangierwagenheber sind generell etwas teurer, dafür ebenfalls vielseitiger bei der Handhabung und im Einsatz, beispielsweise durch eine leichtere, kräftesparende Bedienung. Zum besseren Verständnis gibt es hier einen kurzen Überblick über die unterschiedlichen Arten und Ausführungen. Wichtig: Generell sollte man vom Kauf von Wagenhebern absehen, die weder ein GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit), TÜV-Siegel oder eine CE-Kennzeichnung aufweisen.

Der Scherenwagenheber ist der einfachste und dadurch auch günstigste (ca. 10 bis 70 Euro) unter den Wagenhebern. Er ist in Form einer Raute konstruiert, die mit einer der vier Seiten am Boden aufliegt. Durch die längere der beiden Achsen führt eine Gewindestange, an die eine Kurbel angebracht wird. Das System arbeitet nach dem Kniehebelprinzip. Mit dem Drehen der Kurbel wird das Auto angehoben. Beim Kniehebel kommt das Hebelgesetz zum Tragen: Dank einer kleinen Wegübersetzung (viele Kurbelumdrehungen) herrscht eine große Kraftübersetzung. So kommt der Scherenwagenheber ohne hydraulische Unterstützung aus, jedoch wird es durch das lange Kurbeln meist anstrengend. Dafür ist er kompakt und als Pannenhelfer schnell einsetzbar. Eine Abwandlung des Scherenwagenhebers, der Storzwagenheber, befindet sich in vielen Autos serienmäßig an Bord. Der Storzwagenheber ist dank nur eines Arms zwar noch platzsparender als der rautenförmige Scherenwagenheber, steht dafür allerdings nicht so stabil.

• Tragkraft/Hubhöhe: Bis 1,5 Tonnen, elektrische Modelle bis zwei Tonnen/90 bis 360 mm

• Vorteile: Kompakt und platzsparend, schnell einsetzbar und damit geeignet als Pannenhelfer. Preisgünstig und hilfreich bei tiefergelegten Autos.

• Nachteile: Erfordert erheblichen Kraftaufwand, geringere Tragkraft, daher nur für Klein- und Mittelklassewagen geeignet. Weniger stabil als hydraulische Wagenheber.

Rangierwagenheber: bereits ab 20 Euro zu haben. Profi-Geräte für die Werkstatt kosten deutlich über 100 Euro.

Der Rangierwagenheber arbeitet in den meisten Fällen hydraulisch, also mittels Öldruck. Der besondere Vorteil eines Rangierwagenhebers ist seine Manövrierfähigkeit. Der Wagenheber ist mit vier Rollen ausgestattet, von denen zwei wie bei einem Einkaufswagen frei beweglich sind, was die Rangierfähigkeit dieses Wagenhebertyps gewährleistet. Wird das Auto mittig an einer Achse angehoben, lässt es sich so mit Hilfe des Wagenhebers manövrieren. Beim Anheben wird mittels eines demontierbaren Hebelarms eine Hydraulikpumpe betätigt, wodurch sich der Arm des Wagenhebers hebt. Der Wagenheberteller, der an der Karosserie ansetzt, verfügt bei besseren Modellen über eine Gummiauflage. Das Absenken geschieht ebenfalls mittels des Hebelarms. Durch Drehen eines Ventils neben der Pumpe lässt sich der Hebearm absenken. Für einen optimalen Stand bewegt sich der Rangierwagenheber beim Heben und Senken leicht zum Auto hin oder vom Fahrzeug weg. Das erfordert einen ebenen Boden. Der Rangierwagenheber ist komfortabel und kräftesparend in der Handhabung, jedoch nur für den stationären Einsatz geeignet. Hochwertigere Modelle besitzen eine sogenannte "Quick-Lift-Funktion": Durch ein seitlich angebrachtes Pedal oder eine Umschaltvorrichtung am Wagenheber kann das Auto schnell und mit wenigen Pumpvorgängen auf die maximale Höhe gehoben werden. Der Rangierwagenheber ist der teuerste Wagenhebertyp. Je nach Qualitiät und Ausführung liegen die Preise zwischen 20 und etwa 300 Euro.