m sein Elektroauto zu Hause aufzuladen, bietet sich die Installation einer Wallbox an. Sie lädt den Akku bis zu zehnmal schneller wieder auf als eine Haushaltssteckdose

Die Bewertung erfolgte nach Noten von 1,0 (sehr gut) bis 5,0 (mangelhaft). Gewichtung: Lieferumfang und Montage (10 Prozent), Sicherheit (30 Prozent), Funktion 30 Prozent), Ausstattung (20 Prozent) und die App (10 Prozent). Dabei ist das Urteil jedoch nie besser als die Einzelnote in "Sicherheit".

Vattenfall-Wallbox in der AUTO BILD-Edition

Insgesamt konnten fünf von sechs Wallboxen im ADAC-Test überzeugen.. Laut ADAC funktioniert die Wallbox zuverlässig und ist sicher und umfangreich ausgestattet. Ihre Bedienung wird als einfach beschrieben. Das Kabelmanagement ist exzellent und eine Steckergarage vorhanden. Auch die App überzeugte im Test mit einer komfortablen Energieanzeige. Das Starten und Stoppen des Ladevorgangs ist auch zeitgesteuert per App möglich. Die Kostad ist allerdings inzwischen nicht mehr erhältlich. Sie basiert aber auf der ", die weiterhin verfügbar ist. So sind laut ADAC die Testergebnisse auch wahrscheinlich auf diese Wallbox übertragbar.

Volkswagen-ID. Charger Connect: die günstigste Wallbox im Test liefert eine ausgewogene Vorstellung ab. ©ADAC e.V.

Gute Ergebnisse erlangten auch die(Note 2,1), der(Note 2,1) und die(Note 2,2). Die Vestel überzeugt mit einer sehr guten App , umfangreicher Ausstattung und zuverlässiger Funktion. Die günstigste Wallbox im Test stammt von Volkswagen und liefert eine ausgewogene Vorstellung ab. In der Kategorie Sicherheit konnte sie mit der Note 1,5 zusammen mit der Wallbox von Kostad das beste Ergebnis im Test erzielen.Der ADAC lobte das Kabelmanagement bei der Vestel und VW-Box. So lässt sich das Kabel einfach um die Boxen wickeln und bei der Vestel sogar in einer Steckergarage parken. Die Design-Wallbox von Hesotec kommt im hochwertigen Edelstahlgehäuse, schwächelt aber etwas bei der Ausstattung und ist zudem recht teuer. Sie überzeugt aber mit sicherer und zuverlässiger Funktion und einer attraktiven Statusanzeige.