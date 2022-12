Bei Gebrauchten sieht es nicht besser aus. Der Markt ist wie leer gefegt, und es fehlt vor allem an guten günstigen Autos, die die meisten Menschen mobil halten. So bleibt vielen nichts anderes übrig, als weiter Kilometer mit der alten Karre abzuspulen, teure Reparaturen der noch teureren Neuanschaffung vorzuziehen. Ganz zu schweigen von den instabilen Sprit - und mittlerweile auch Strompreisen , die viele in ihrer Mobilität einschränken.