Diein Deutschlandschon seit Jahrzehntenan. Nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich. Der erste VW Golf kostete 1974 als Basis knapp 8000 Mark – nach aktueller Kaufkraft rund 11.000 Euro. Dafür gibt's heute nicht mal einen neuen Polo oder gar den noch kleineren VW Up

Der VW Polo als Neuwagegn wurde in fast 20 Jahren um mehr als die Hälfte teurer.

Zoom Mehr Komfort, mehr Sicherheit: So sah 2020 das Cockpit eines simplen VW Golf VIII 1.0 TFSI aus.



Immerhin bekommen die Kunden auch: Derist um gutgegangen und damit breiter als ein 2002er Golf. In derhat der Polo im gleichen Zeitraum sogar. Und auch der Golf ist ordentlich gewachsen. Doch es gibt nicht nur längeres Blech und höhere Leistung : Vor allem ist dieder Autosgeworden, diestiegen gigantisch.– viele Selbstverständlichkeitenwaren vor einigen Jahren bestenfalls in der Luxusklasse zu haben. Die Autos sind wesentlichgeworden. Unfälle, die noch in den 1970er Jahren tödlich endeten, gehen nun meist glimpflich aus.