ie viel Auto brauche ich? Wie viel Auto will ich? Und wie viel Geld bin ich bereit auszugeben? Hinzu kommen noch die Fragen nach Markenpräferenz, Antrieb und natürlich der richtigen Fahrzeugklasse.und so weiter – das aktuelle- undist riesig und übersichtlich. Da das passende Auto für die eigenen Bedürfnisse zu finden, ist gar nicht so leicht. Das Schwierigste daran: Ein Auto zu finden, das alle Anforderungen erfüllt und gleichzeitig ins Budget passt. Viele Leute fühlen sich mit der Suche schnell überfordert aber alles halb so wild: In der neuen Artikel-Serie "" helfenbei der Suche nach dem passenden Auto. Ganz egal ob neu oder gebraucht,oderoder ob das5000 oder 100.000 Euro hergibt!