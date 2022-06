Ein Mercedes steht ja für die sprichwörtliche deutsche Wertarbeit. Reklame-Eigenlob: "Das Beste oder nichts". Gilt das auch für Werkstattaufenthalte? Nach 2016 schicken wir unsere Tester nun erneut zum Meister mit Stern. Das Ergebnis: Sieben von acht Betrieben liefern (fast) das Beste ab – und einer gar nichts, wenn man so will. 4,5 von fünf versteckten Fehlern nicht gefunden. Anders formuliert: In Oranienburg ist es den Mercedes-Meistern offenbar schnuppe, dass draußen der Stern leuchtet.

Aber dazu später mehr ... Erst mal zu den guten Nachrichten: Sieben Betriebe patzen weder bei der Arbeitsleistung noch beim Service. Fünf Werkstätten finden sogar sämtliche von den Testern eingebaute Fehler. Klar, ganz rund läuft es auch in guten Werkstätten nicht.

So schreibt etwa die Berliner Niederlassung in der Rhinstraße auf die Rechnung, dass das Wischergummi eingerissen und der Verbandkasten abgelaufen sei. Doch damit sind die Fehler ja nicht behoben. Zumindest muss dem Kunden Ersatz angeboten werden. Lehnt er ab und wird anschließend kontrolliert, liegt der Mangel in seiner Verantwortung.

Werkstatt-Test Mercedes: Ein Autohaus übersieht beim Check fast alles!



Nun zum schwarzen Schaf: Das Autohaus Endres in Oranienburg übersieht beim Check fast alles – von der fehlenden Ventilkappe bis zur defekten 12-Volt-Steckdose. Lediglich den zusätzlichen Bonusmangel stellen die Oranienburger zur vollen Zufriedenheit ab.

Beim Bonusmangel wird den Werkstätten durch Beschreibung der Symptome mitgeteilt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das Werkstatt-Team wird quasi schon auf den Defekt hingewiesen. In diesem Fall ging die Tür hinten von innen nicht auf. Auch die Kommunikation ist bei Endres verbesserungswürdig.

Zoom Zusatzmangel: Tür hinten öffnet nicht von innen. Kindersicherung deaktivieren, Kunden benachrichtigen!





So hat der Monteur zwar das überschrittene Haltbarkeitsdatum des Verbandsets richtig erkannt und korrekt auf der Wartungsliste eingetragen. Doch niemand händigt sie dem Testkunden aus. Und weil sich auch auf der Rechnung kein Hinweis findet, fährt er mit abgelaufenem Sani-Kasten vom Hof.

Woher wir dann überhaupt wissen, dass der Mangel auf der Wartungsliste vermerkt war? Weil der Sachverständige noch mal umdreht und sie sich ausdrucken lässt. Aber eben erst nach dem Test und damit außer Wertung. Und die Liste gibt noch einen weiteren Hinweis: Denn angeblich hat der Monteur den Reifendruck korrigiert.

Aushändigen der Wartungsliste unterbleibt immer öfter



Womit sich die Frage stellt, weshalb er nicht die verloren gegangene Schutzkappe des Ventils ersetzt, die er ja zwangsläufig bemerkt haben müsste? Denn ohne kann Schmutz ins Ventil eindringen und schleichenden Luftverlust verursachen. Und ja, auch mit einem Druckkontrollsystem – dessen Warnung drücken viele Autofahrer weg, statt den Druck zu prüfen. Genug gemäkelt. Denn generell klappt es mit der Kommunikation bei Mercedes prima.

Zoom Ventilklappe fehlt: Gefahr von Luftverlust! Einfache Lösung: neue draufdrehen.





Drei Viertel der Werkstätten füllen das fehlende Kühlwasser nicht nur auf, sondern informieren auch den Kunden, dass keine Undichtigkeit zu finden war und er den Wasserpegel künftig häufiger beobachten soll. Was immer öfter unterbleibt: das Aushändigen der Wartungsliste. Die dient aber nicht nur als Anweisung für den Monteur, was exakt an dem Fahrzeug zu tun ist, sondern auch dem Kunden gegenüber als Nachweis für die durchgeführten Arbeiten.

Kommen wir zu den Sterntalern, sprich: dem Geld. Ärgerlich ist, dass nach wie vor bestimmte Verbrauchsmaterialien extra auf die Rechnung gesetzt werden. So wollen Göbel und die Niederlassung Rhinstraße Schmierfett für über zwölf Euro verbraucht haben. Und man fragt sich, wo am Auto nun dem Preis entsprechend große Fettpolster angelegt wurden.

Aber im Ernst: Solche Kleinigkeiten sollten eigentlich im Stundenlohn eingepreist sein. Wie alle Werkstattgrundkosten: Strom, Wasser, Gehälter, Reinigung der Berufskleidung ... Die Mercedes-Stundensätze bewegen sich übrigens knapp unter 140 Euro brutto.

Premium-Arbeit zu Premium-Preisen

Was noch mehr zu denken gibt, ist die Entwicklung der Ölpreise. Bei 31,25 Euro geht es los, bis knapp 38 Euro pro Liter sind möglich. So fließen in Hamburg üppige 264 Euro in die Ölwanne. Und das alle Jahre wieder, liegt doch das Serviceintervall der C-Klasse bei zwölf Monaten oder 25.000 Kilometern.

Der Betrieb an der Elbe berechnet auch am meisten für den Innenraum-Feinstaubfilter: 76,73 Euro! Großzügig dagegen: Sechs Läden ersetzen die fehlende Ventilkappe kostenlos. Fazit: Eine Fehler-Erfüllungsquote von 83,3 Prozent. Das sind 8,4 Prozentpunkte schlechter als 2016, liegt aber vor allem an dem einen Ausreißer nach unten.

Insgesamt scheinen die Mercedes-internen Maßnahmen zu fruchten, die meisten Werkstätten liefern Premium-Arbeit, wenn auch meist zu Premium-Preisen. Übrigens haben die Schwaben schon vor Jahren ein System zur Testerkennung eingeführt, den QuickCheck. Der beinhaltet die Prüfung von fünf, für Werkstatt-Tests typischen Fehlerquellen. Darunter zum Beispiel ein eingerissenes Wischergummi. Oder ein aus der Halterung geclipstes Kabel der ABS-Sensoren. Ist nur einer dieser Punkte positiv, muss der Serviceberater am Auto einen Null-Fehler-Ziel-Aufkleber anbringen. Dann bekommt der Benz eine Chefarzt-Behandlung. Diese Info geben wir gerne weiter. Der Mercedes fahrende Leser möge eigene Schlüsse daraus ziehen.

Überblick: Diese Mängel haben wir eingebaut und diese wurden entdeckt Eingebaute Mängel AH Sternpark, Fürstenfeldbruck Göbel, Frankfurt/M. NL Berlin, Airport NL Berlin, Reinickendorf NL Hamburg, City Süd NL Berlin, Rhinstr. NL Rhein-Ruhr, Duisburg Endres, Oranienburg Pfeil Pfeil Abzweigung Wischgumi vorn rechts eingerissen Abzweigung Abzweigung Kühlwasser unter Minimum Abzweigung Abzweigung Verbandset fehlt/abgelaufen Abzweigung Abzweigung Ventilkappe hinten links fehlt Abzweigung Abzweigung 12-V Steckdose außer Funktion Abzweigung Abzweigung Tür hinten öffnet nicht Abzweigung Abzweigung Mängel nicht behoben (nicht gemeldet) Abzweigung Abzweigung Probefahrt Abzweigung Abzweigung Note Arbeitsleistung (70%) Abzweigung behoben behoben behoben behoben behoben behoben 0,0 5 km sehr gut behoben behoben behoben behoben behoben behoben 0,0 4 km sehr gut behoben behoben behoben behoben behoben behoben 0,0 0 km sehr gut behoben nicht behoben/nicht informiert* behoben behoben behoben behoben 0,5 0 km gut behoben behoben behoben behoben Mangel übersehen behoben 1,0 3 km gut nicht behoben/nicht informiert* behoben nicht behoben/nicht informiert* behoben behoben behoben 1,0 1 km gut behoben behoben behoben behoben behoben Mangel übersehen 1,0 4 km gut Mangel übersehen nicht behoben/nicht informiert* Mangel übersehen Mangel übersehen Mangel übersehen behoben 4,5 4 km ungenügend

Bewertung: Service Service AH Sternpark, Fürstenfeldbruck Göbel Frankfurt/M. NL Berlin, Airport NL Berlin, Reinickendorf NL Hamburg, City Süd NL Berlin, Rhinstr. NL Rhein-Ruhr, Duisburg Endres, Oranienburg Pfeil Pfeil Abzweigung Terminvereinbarung Abzweigung Abzweigung Mobilität Abzweigung Abzweigung Fahrzeug-Abgabe Abzweigung Abzweigung Fahrzeug-Abholung Abzweigung Abzweigung Note Service (30%) Abzweigung Abzweigung Gesamturteil (100%) Abzweigung sehr gut sehr gut gut gut noch sehr gut sehr gut (1,1) sehr gut sehr gut gut gut noch sehr gut sehr gut (1,1) sehr gut sehr gut befriedigend gut gut sehr gut (1,2) sehr gut sehr gut befriedigend ausreichend gut gut (2,1) befriedigend befriedigend gut gut noch gut gut (2,1) befriedigend sehr gut ausreichend befriedigend befriedigend gut (2,2) gut sehr gut mangelhaft befriedigend befriedigend gut (2,2) befriedigend sehr gut befriedigend gut gut mangelhaft (4,9)

Übersicht Lohnkosten Lohnkosten AH Sternpark, Fürstenfeldbruck Göbel Frankfurt/M. NL Berlin, Airport NL Berlin, Reinickendorf NL Hamburg, City Süd NL Berlin, Rhinstr. NL Rhein-Ruhr, Duisburg Endres Oranienburg Pfeil Pfeil Abzweigung Inspektion Abzweigung Abzweigung Arbeitszeit in Stunden Abzweigung Abzweigung Wechsel Bremsflüssigkeit Abzweigung Abzweigung Ölwechsel Automatikgetriebe Abzweigung Abzweigung Zusätzliche Leistungen Abzweigung Abzweigung Summe Lohnkosten Abzweigung 194,56 1,5 - 220,51 12,97 428,04 176,86 1,5 - - 134,61 311,47 536,06* k.A. 117,00* - - 653,06 250,61 1,8 116,74* - 55,69 423,04 177,90 1,3 - - - 177,90 536,06* k.A. - - 192,08 728,14 205,27 1,5 - - 99,00 304,27 178,38 1,6 - 215,79 32,99 427,16

Übersicht Inspektionsteile und Material Inspektionsteile und Material AH Sternpark, Fürstenfeldbruck Göbel, Frankfurt/M. NL Berlin, Airport NL Berlin, Reinickendorf NL Hamburg, City Süd NL Berlin, Rhinstr. NL Rhein-Ruhr, Duisburg Endres, Oranieburg Pfeil Pfeil Abzweigung Motoröl, Preis pro Liter Abzweigung Abzweigung Ölmarke, Viskosität Abzweigung Abzweigung Ölmenge in Liter Abzweigung Abzweigung Motoröl, Preis gesamt Abzweigung Abzweigung Ölfilter Abzweigung Abzweigung Dichtring/Ölablassschraube Abzweigung Abzweigung Luftfilter Abzweigung Abzweigung Innenraumluftfilter Abzweigung Abzweigung Feinstaubfilter Abzweigung Abzweigung Öl Automatikgetriebe Abzweigung Abzweigung Zündkerzen Abzweigung Abzweigung Kühlmittel Abzweigung Abzweigung AdBlue Abzweigung Abzweigung Wischblätter Abzweigung Abzweigung Kappe Reifenventil Abzweigung Abzweigung Wartungsatz Automatikgetriebe Abzweigung Abzweigung Scheibenreiniger Abzweigung Abzweigung Schmier- und Pflegemittel Abzweigung Abzweigung Entsorgungskosten Abzweigung Abzweigung Nicht benannte Kosten Abzweigung Abzweigung Endbetrag Abzweigung 34,15 k.A. 5W-30 6,50 221,99 19,69 1,50 - 31,06 - 220,59 - ohne Berechnung - 71,08 ohne Berechnung 89,50 - - - - 1083,45 31,25 k.A. 7,00 218,74 18,03 1,09 63,08 29,68 66,42 - 71,23 ohne Berechnung - ** ohne Berechnung - - 12,29 - - 792,03 * k.A. 5W-40 7,00 * * * * - - - - ohne Berechnung - ** ohne Berechnung - * - - - 653,06 37,90 k.A. 5W-30 6,00 227,41 28,64 10,38 - 32,20 - - - ohne Berechnung 33,94 ** ohne Berechnung - - - - - 755,61 37,75 k.A. 5W-40 7,00 264,23 20,23 1,25 - - 76,73 - - ohne Berechnung - ** ohne Berechnung - - - - - 540,34 * k.A. 5W-40 7,00 * * * * - - - 77,21 ohne Berechnung - - ohne Berechnung - * 13,33 - - 818,68 37,75 k.A. 5W-30 6,01 226,86 28,02 1,15 - - - - - ohne Berechnung - ** 2,00 - - - - - 562,30 32,43 k.A. 7,00 226,99 19,32 1,19 - 30,01 73,40 204,67 - ohne Berechnung - - - 178,52 9,09 - - - 1170,35



Die getesteten Werkstätten im Überblick



1. AH Sternpark, Fürstenfeldbruck

Seit 1936 verkauft die Sternpark-Gruppe (früher Wilhelm Hunkemöller) Mercedes. 86 Jahre Erfahrung, die man spürt. Hier fühlen wir uns

gut aufgehoben. Beginnend bei der perfekten Terminkoordinierung bis zum abfahrbereit vor der Tür geparkten und frisch gewaschenen Fahrzeug. Lediglich zwei Kleinigkeiten verhindern die Bestnote im Service: Auf der Auftragskopie wurde kein Preis notiert, der Kunde hat also bei Kostenüberschreitungen keinen Nachweis. Und die Mitarbeiter geben dem Testkunden keinen Ausdruck der Wartungsliste mit. Verschmerzbar: Die Rechnung ist bei der Abholung noch nicht gedruckt, aber die Arbeit ist perfekt – und das zählt.

Arbeitsleistung: sehr gut; Service: noch sehr gut; Gesamtnote: sehr gut (1,1)

2. Göbel, Frankfurt

Göbel? Da klickt was! Und richtig, die Frankfurter waren schon 2016 dabei, schraubten damals perfekt, verpassten den Goldenen Schlüssel nur wegen der Servicewertung. Die Werkstatt hat daraus gelernt, diesmal bleiben keine Wünsche offen – mal abgesehen von knappen Parkplätzen und dem fehlenden Preis auf dem Auftrag bei der Annahme. Bei der Rückgabe kann man sich noch über "Corona-Maßnahmen" für knapp zwölf Euro und Schmierfett für 12,29 Euro mokieren. Aber das war's auch schon. Sei's drum, die gute Arbeit versöhnt, und so reicht es insgesamt für ein verdientes "sehr gut", aber nicht den ersten Platz. Beim nächsten Mal?

Arbeitsleistung: sehr gut; Service: noch sehr gut; Gesamtnote: sehr gut (1,1)

3. NL Berlin, Airport

Über den Pannen-Airport BER sind alle Witze gemacht. Gucken wir doch mal, wie pannenfrei das nebenan angesiedelte Mercedes-Airport- center arbeitet. Ergebnis: sehr gut! Dass es nicht für den Goldenen Schraubenschlüssel reicht, liegt an Kleinigkeiten. So kommt zur Fahrzeugannahme kein Serviceberater, folglich besichtigt niemand das Auto. Alle Formalitäten erledigt ein Assistent. Lustig: Auf dem Auftrag steht "Gruß aus der Werkstatt", anzusetzen mit drei Arbeitswerten. Ein Betrag wird dafür aber nicht ausgewiesen ... Problemlos verläuft die Rückgabe – bis auf die fehlende Wartungsliste. Die Arbeitsleistung? Top! Alle Fehler gefunden und beseitigt.

Arbeitsleistung: sehr gut; Service: gut; Gesamtnote: sehr gut (1,2)

4. NL Berlin, Reinickendorf

Viele Autofahrer ärgern sich über hohe Werkstattpreise. Verständlich angesichts der Rechnung der Reinickendorfer Mercedes-Niederlassung. 37,90 Euro für einen Liter Motoröl, 63,62 Euro für das Nachfüllen von 11,5 Liter AdBlue. Und über zehn Euro für eine Ölablassschraube – kein Wunder, dass der Tester neue Wischer (135 Euro) ablehnt und im Zubehör kauft (Bosch, 39 Euro). Die Arbeit: Gut, die Werkstatt findet und beseitigt alle Fehler. Lediglich der Hinweis, den Kühlwasserstand weiterhin zu beobachten, unterbleibt. Und der Service? Auch gut, aber eine Dialogannahme sowie Erläuterungen vor und nach den Arbeiten entfallen.

Arbeitsleistung: gut; Service: gut; Gesamtnote: gut (2,1)

5. NL Hamburg, City Süd

Viele Fragen hat der Ansprechpartner am Telefon nicht, ein Auftrag kann so vorab nicht erstellt werden. Als Mobilitätsersatz lässt er die Wahl zwischen einem recht teuren Leihwagen und einem kostenlosen Bus-Ticket – das der Kunde vor Ort dann aber nicht erhält. Genug der Kritik. Ansonsten ist die Annahme vorbildlich, nur die Preisschätzung fehlt. Die Rückgabe verläuft noch erfreulicher, da eine Stunde vor Plan. Lediglich die Erläuterung der Mobilitätsgarantie bleibt aus. Schade: Die Hamburger übersehen die lahmgelegte 12-V-Dose, kassieren dafür einen Fehlerpunkt. Alles in allem gute Arbeit!

Arbeitsleistung: gut; Service: noch gut; Gesamtnote: gut (2,1)

6. NL Berlin, Rhinstraße

Bei der telefonischen Terminvereinbarung fragt die freundliche Dame nicht alle Daten ab. Das bedeutet Wartezeit bei der Abgabe: 20 Minuten dauert es vor Ort, bis der Servicemann alles erfasst hat. Eine Dialogannahme wird nicht angeboten, auch über das Öl bleibt der Kunde im Unklaren. Und der voraussichtliche Kostenrahmen wird zwar mitgeteilt, steht aber nicht auf seiner Auftragskopie. Immerhin fällt die unübersichtliche Rechnung am Ende etwas niedriger aus als vorhergesagt, trotz Schmierfett für über 13 Euro. Kühlwasser und Kappe fürs Reifenventil sind dafür gratis. Die Arbeitsleistung kann sich sehen lassen, nur der Wischer bleibt defekt.

Arbeitsleistung: gut; Service: befriedigend; Gesamtnote: gut (2,2)

7. NL Rhein-Ruhr, Duisburg

"Keine Dialogannahme wegen Corona ", so die Info am Telefon. Gelten in Duisburg andere Regeln? Vor Ort sagt der Kundendienstler, die Serviceanzeige im Auto sei falsch, und daher sei ein großer Kundendienst fällig. Über Geld wird gar nicht geredet. Die Rückgabe verläuft koordinierter, abgesehen von Wartungsliste und Erläuterungen, die fehlen. Kurz vorher ruft noch der Servicemann an und sagt, mit der Tür sei alles in Ordnung. Die Kindersicherung kommt ihm offenbar nicht in den Sinn. Immerhin: Gute Arbeitsleistung gibt es hier für "nur" 562,30 Euro. Inklusive 2 Euro für die Ventilkappe – die gab es bei allen anderen umsonst.

Arbeitsleistung: gut; Service: befriedigend; Gesamtnote: gut (2,2)

8. Endres, Oranienburg

Selten gibt es derart große Diskrepanzen zwischen der Service- und der Arbeitsnote. Eigentlich gilt: Was hinterm Tresen verbockt wird, kann

die Werkstatt noch rausreißen. Doch bei Endres ist es umgekehrt: Während Terminvereinbarung, Annahme und Rückgabe noch geschmeidig verlaufen, ist die Werkstattarbeit eine einzige Katastrophe. Die Kindersicherung wird gelöst, Kühlwasser nachgekippt, viel mehr nicht. Damit schaffen es die Oranienburger, mehr Fehler zu übersehen als alle anderen sieben Betriebe zusammen. Und die Erfüllungsquote für Mercedes in diesem Jahr deutlich nach unten zu beeinflussen. Schade.

Arbeitsleistung: ungenügend; Service: gut; Gesamtnote: mangelhaft (4,9)

So testet AUTO BILD Werkstätten

Die DEKRA beschafft im Auftrag von AUTO BILD acht passende Testfahrzeuge und vereinbart in deren Umgebung jeweils einen Werkstatt-Termin für eine tatsächlich fällige Wartung. Unmittelbar vorher präpariert ein Sachverständiger fünf Fehler, die bei Befolgung der Wartungsanweisung zwangsläufig gefunden werden. Zusätzlich wird ein sogenannter Bonusmangel eingebaut, dessen Symptome der Tester bei der Auftragsannahme beschreibt. In diesem Mercedes-Test: Eine hintere Tür lässt sich nicht von innen öffnen. Ausnahme: das Cabrio. Da es keine hinteren Türen hat, wurde die Sicherung des Beifahrerfensters lahmgelegt. Für die Beurteilung der Servicenote wird der gesamte Werkstattdurchgang in Bezug auf Herstellervorgaben von den DEKRA-Sachverständigen beobachtet.