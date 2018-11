F

ür 130 Euro können Sie Ihr Auto eine Stunde vom Mechaniker in der Werkstatt reparieren lassen. Oder fürs gleiche Geld den Testsieger dieses Vergleichs von Werkzeugkoffern kaufen. Ab der zweiten Mechanikerstunde sind Sie somit schon im Plus. Wer Wartungs- und Reparaturarbeiten am Auto selbst erledigt, spart also Geld. Vom Zündkerzen-Check über den Ölwechsel bis hin zum Batterietausch – dafür braucht es nicht unbedingt einen ausgebildeten Fachmann. Wohl aber das richtige Werkzeug. Alle unsere Modelle eint, dass sie in jedem Kofferraum Platz finden und somit auch für den Einsatz unterwegs geeignet sind. Bei Preis, Umfang und Verarbeitungsqualität trennen sie hingegen Welten: Mal liegt die Knarre perfekt in der Hand, mal verbiegt sich der schrottige Schraubendreher beim ersten Einsatz.