er im Winter mit dem Wohnmobil verreisen möchte, sollte auf jeden Fall bestimmte Extras wie zum Beispiel einen frostsicheren Wassertank oder sogar eine Warmwasserheizung an Bord haben. Nur so kann der Urlaub bei eisigen Temperaturen angenehm sein. Einige Wohnmobil-Hersteller bieten besonders wintertaugliche Fahrzeuge an, wie zum Beispiel den Ahorn Camp Alaska TD. Andere haben verschiedene Winter-Pakete im Angebot, die optional dazu gekauft werden müssen. Ein Beispiel: das Dethleffs Winterkomfort-Paket. Es beinhaltet eine Warmluftheizung, eine Elektropatrone 230 Volt für die Warmluftheizung, einen isolierten Abwassertank, elektrisch beheizbaren Abwassertank und -leitungen, isolierte Unterbodenleitungen, ein Schalter für die Wasserpumpe sowie eine XPS-Isolierung. Der Preis: je nach Gewicht für 1899 oder 2199 Euro erhältlich.