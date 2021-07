Wohnmobil-Kauf: jetzt Preisvorteile sichern

Auch innen kann sich das schicke teilintegrierte Sondermodell von Adria sehen lassen. ©Adria

Unser erstes Schnäppchen ist der. Der Name ist Programm: Der Teilintegrierte Compact All-In mit 140 PS auf Citroën Jumper-Basis hat reichlich Extras an Bord. Wer alle einzeln bestellen würde, der müsste über 7100 Euro mehr zahlen! Zur Ausstattung gehören Beifahrerairbag, Bremsassistent Spurhalteassistent , Traction Plus, Klimaanlage , Lenkrad und Schaltknauf in Teilleder, dreh- und höhenverstellbare Komfortsitze mit Armlehnen im Wohnraumdesign, 16-Zöller, Fahrerhaus-Faltverdunkelung, Fliegenschutz an der Wohnraumtür, Panorama-Dachhaube, Ladebooster, Gasfilter, Heizung Truma Combi 6 (statt Combi 4), isolierter und beheizbarer Abwassertank, TFT-Halterung, Kurbelstützen hinten, Gasfilter, Markise und vieles mehr.