Alle Wohnmobile sind ohne Zusatzkosten bereits ab Werk reisefertig. Die umfangreiche Vollausstattung umfasst Navigationssystem , ausstellbare Dachfenster im Fahrerhaus, Fahrer- und Beifahrerairbag, GFK-Dach und -Boden, Wärmedämmung, extrabreite Eingangstür, 150-Liter-Kühlschrank, LED-Innenbeleuchtung und Gasflaschenauszug. Wer aber doch einige Extras wie zum Beispiel einen Backofen, einen herausnehmbaren Teppichboden oder eine Außendusche haben will, muss draufzahlen. Ganz neu im Sortiment 2019 ist der Optima OnTour Edition. Der Teilintegrierte hat einen Kaufpreis von 50.600 Euro. Es gibt die beiden Grundrisse V65 GE und V65 GF, die sich in der Art der Schlafgelegenheit unterscheiden. Man kann zwischen zwei Längs-Einzelbetten sowie einem französischem Doppelbett wählen. Die Besonderheit: Bei eisigen Temperaturen lässt sich auch ohne teures Winterpaket in dem Reisemobil wohnen.

Im Wohnwagen-Bereich hat Hobby im Modelljahr 2019 sechs Baureihen mit 56 Modellvarianten im Angebot. Der Wohnwagen Prestigehat gleich zwei neue Grundrisse bekommen: 540 FU und 720 WLC. In Sachen Küche kann man zwischen einem einzelnen Küchenblock oder einer Winkelküche wählen. Das familienfreundlichste Domizil ist der Wohnwagen De Luxe, den es in 13 verschiedenen Varianten mit fünf verschiedenen Kinderbett-Grundrissen gibt. So hat der Grundriss 115 UHK sieben Schlafplätze im Angebot. Die Besonderheit: Es gibt ein Hubbett-Doppelbett an Bord.