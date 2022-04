Peterhansel vor der Eisdiele, Auriol auf dem Weg ins Büro, Dakar als Ziel auf Google Maps – Kopfkino fährt mit. Wer aufrecht, breitarmig und kernig-kantig auf der flachen Sitzbank thronend mit einer Yamaha Ténéré aufkreuzt, hat im Hinterstübchen einen Wüstenklassiker, wahrscheinlich die Dakar.

Allein die Optik: eine steile, hohe Scheibe gegen Sandstürme, die Raid-Formgebung der Verkleidung für schnelle Tempo-Etappen, der gelochte Motorschutz in Geröllsektionen, dazu die dicken Handprotektoren. Und das auf deutschen Straßen? Ganz richtig. Die wüsten Bikes haben ihre Berechtigung, denn im Gegensatz zu den Enduro-Elefanten à la BMW GS 1250 sind sie nicht nur viel günstiger, sondern beherrschen auch das spielerische Fahrwesen einer Mittelklassemaschine.

Yamahas 700er hat es vorgemacht: Wer Sahara-Rallye kann, packt auch Alltag im Speckgürtel der Großstadt. Zum Nimbus Dakar kommt bei der Ténéré die technische Solidität, und das auf angenehm bescheidene Weise. 73 PS Leistung und 204 Kilo Gewicht passen nämlich bestens.

Zoom Spurensuche im Sand: Abenteuer-Modelle von BMW, Benelli, Yamaha und Aprilia in der Kaufberatung.





Und die anderen Marken? Mischen immer mehr mit in diesem Segment. So hat nun auch Aprilia einen Raid-Renner im Programm. Grund genug für AUTO BILD MOTORRAD , alle wichtigen Wüstlinge zu versammeln, um nach ihren Stärken und Schwächen zu fahnden: Können auf Asphalt und Schotter, Qualitäten als Packesel, Fahrspaß, Vielseitigkeit.

Neben dem Urgestein Yamaha Ténéré 700 und der neuen Aprilia Tuareg stellen sich auch die günstige Benelli TRK 502 X sowie das Parade-Offroadmodell BMW F 850 GS dem AUTO BILD MOTORRAD-Charaktertest. Sogar Ducati buddelt mit der ganz neuen Desert X in dieser Klasse mit. Mehr über die Abenteurer lesen Sie auf den folgenden Seiten. Motorradsaison 2022 – die Wüste lebt!

BMW F 850 GS Adventure

Der kleine Bruder der großen GS trägt immerhin das große F im Vornamen und passt als GS Adventure bestens in unser Wüstenquartett. Dabei zeigt sich das F-Modell besonders universell. Die üppige Zuladung passt zu den langen Federwegen, selbst mit Sozius und Gepäck steckt die BMW derbe Buckel weg. Überhaupt haben es Fahrer und Passagier bequem auf der 850er. Die breite Sitzbank trägt bestens, der Kniewinkel stimmt.

Zoom Der runde Riese! Nach wenigen Metern Fahrt lässt die GS das recht hohe Gewicht vergessen.





Mit 875 mm Sitzhöhe am Fahrerplatz gehört die GS als Adventure eher zu den hohen Türmen; ohnehin fällt es schwer, die breite und massige Enduro rückwärts zu rangieren. Hier hat man zum Beispiel mit der schlanken Yamaha leichteres Spiel. Klasse: BMWs Auswahl an Gepäckbrücken, Transportlösungen und Koffersystemen ist üppig, darüber hinaus kann der Kunde auch Tieferlegungstechnik und verschiedene Sitzbänke wählen.

Technische Daten und Wertung APRILIA BENELLI BMW YAMAHA Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Gewicht fahrbereit Abzweigung Abzweigung Zuladung Abzweigung Abzweigung Sitzhhöhe Abzweigung Abzweigung Tankinhalt / Reichweite / Verbrauch Abzweigung Abzweigung Reifengröße Abzweigung Abzweigung Federweg Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung Abzweigung WERTUNG Abzweigung Abzweigung Vor- u. Nachteile OFFROAD Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Vor- u. Nachteile ONROAD Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Vor- u. Nachteile ALLTAG Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Charakter Abzweigung flüssigkeitsgekühlter Reihen-Zweizylinder 659 cm³ 58,8 (79) / 9250 70 / 6500 204 kg 210 kg 860 mm 18 l / 450 km / 4,0 l/100 km vorn 90/90 R 21, hinten 150/70 R 18 vorn 240 mm, hinten 240 mm ab 11.990 Euro + passende Fahrprogramme

+ leichtes Fahrgefühl - Fahrgefühl sitzend - hohe Sitzposition + hellwacher Motor + bissige Bremsen - Soziussitz hoch - Bremsgefühl hinten + elastischer Motor + guter Windschutz - rauer Motor - straffe Federung kerniger Sportler flüssigkeitsgekühlter Reihen-Zweizylinder 500 cm³ 35 (48) / 8500 46 / 6000 235 kg 217 kg 895 mm 20 l / 480 km / 4,1 l/100 km vorn 110/80 R 19, hinten 150/70 R 17 vorn 140 mm, hinten k. A. ab 6299 Euro + Stoßschutz + Motor-Ansprechverhalten - Federweg - Steh-Ergonomie + elastischer Motor + klares Cockpit - schwer - keine Fahrhilfen + günstiger Preis + viel Zubehör - Lastruckeln - Verarbeitung mäßig talentierter Sparer flüssigkeitsgekühlter Reihen-Zweizylinder 853 cm³ 70 (95) / 8250 92 / 6250 248 kg 207 kg 875 mm 23 l / 540 km / 4,2 l/100 km vorn 90/90 R 21, hinten 150/70 R 17 vorn 230 mm, hinten 215 mm ab 13.700 Euro + gute Regelelektronik + Getriebe passt - schwer - störrisches Anfahrverhalten + sattes Drehmoment + hohes Gripniveau - Bedienkonzept - behäbiger + komfortabel + Federung variabel - höherer Preis - Rangierfähigkeit absoluter Allrounder flüssigkeitsgekühlter Reihen-Zweizylinder 689 cm³ 54 (73) / 9000 68 / 6500 204 kg 190 kg 875 mm 16 l / 370 km / 4,3 l/100 km vorn 90/90 R 21, hinten 15/70 R 18 vorn 210 mm, hinten 220 mm ab 12.174 Euro + Ergonomie + leicht dirigierbar - Ausstattung - hohe Sitzposition + handlich + universeller Motor - keine Fahrhilfen - hoher Verbrauch + klares Cockpit + unkompliziert - kleiner Tank - Zuladung gering echte Enduro

Ist die GS in Fahrt, sind Masse und Größe vergessen. Sie gleitet dank üppigem Windschutz und stimmiger Ergonomie stressarm über die Autobahn , geht auf der Landstraße flüssig durch Wechselkurven, hängt oberhalb der Mitte bissig am Gas. Im Drehzahlkeller dürfte sie potenter zufassen, auf kaputten Straßenoberflächen sensibler anfedern. Im Gelände hilft das große 21er-Vorderrad, fiese Furchen zu übertupfen, sauber und fein lässt sich das Gas (im Offroad-Modus) dosieren. Im Stehen zu fahren fällt nicht ganz leicht, die Knie stoßen gern an den breiten Tank.

Aprilia Tuareg 660

Ein grantiger Motor aus den Schwestern RS 660 (Sportler) und Tuono 660 (Naked) – kann das in einem Wüstenschiff wie der Tuareg 660 gutgehen? Und ob! Der Zweizylinder kann nämlich auch zurückhaltend, benimmt sich beim langsamen Tuckern sehr anständig, lässt sich mithilfe der leichtgängigen Kupplung sauber dosieren. Zudem stellt Aprilia neben einer kürzeren Übersetzung des ersten Gangs ein variables Offroadprogramm zur Verfügung.

Das große Vorderrad rollt bestens über schotterige Oberflächen hinweg, der gefühlt tiefe Schwerpunkt hilft beim Balancieren des gerade mal 204 Kilo schweren Motorrads. Im Stehen im Gelände gefahren wirkt die Tuareg zwar kopflastiger und im tiefen Sand schiebender als die Yamaha, doch auf der Straße dreht die 660 erwartungsgemäß spritzig auf.

Zoom Ähnlich wie die Yamaha steckt die Tuareg auch beherzte Manöver im Gelände locker weg.





Das mechanische Motorsurren verwandelt sich in ein rassiges Klangspektakel mit grunzendem Ansauggeräusch, dank leichtgängiger Schaltautomatik (Option, klappt in beide Richtungen) lässt sich die 660er herzhaft durchbeschleunigen. Außerdem fühlt sich der Reihenmotor auch in unteren Tourenregionen enorm kräftig an. Die Federung arbeitet flexibel-stoßfrei, doch nie schwammig – klasse!

Überraschendes Cockpit



An die Sitzposition hinter dem sehr breiten Lenker und stärker in den Sitzschaumstoff eingesunken – ensprechend mit höher aufgelegten Händen am Werk – muss man sich gewöhnen. Auf langen Etappen jedenfalls sitzt man auf der Tuareg sehr kommod. Außerdem passen Mitfahrer besser auf die breite Sitzbank, als es bei der Ténéré der Fall ist.



Im Cockpit steckt viel mehr, als es das schlicht aufbereitete Multifunktionsdisplay vermuten lässt. Über die Mehrfachtaste in der linken Lenkerarmatur lassen sich verschiedene Fahrmodi konfigurieren, dabei zum Beispiel ABS- und Traktionsregelung beeinflussen. Selbst die Motorbremswirkung lässt sich in drei Stufen dosieren.

Yamaha Ténéré 700

Es ist paradox. Die Yamaha hat weniger Federweg als etwa die BMW, fühlt sich aber ungleich hochbeiniger, viel mehr nach Offroader , letztlich radikaler an. Denn sie ist eine Kante, im positiven Sinne. Sitzbank straff, Lenker tief, Fahrposition sprungbereit. Alles fühlt sich direkt an, nichts wirkt diffus, die Rückmeldung aus dem Fahrwerk ist klar und eindeutig – die leichte 700er lässt sich gern per Oberschenkel auf Kurs bringen.

Zoom Die Ténéré macht ihrem Namen alle Ehre: In ihr steckt der beste Wüsten-Durchquerer dieser Gegenüberstellung.





In diesem Gefühl rührt der CP2-Motor reichlich mit. Die Maschine geht in puncto Laufkultur knurrig, doch immer hellwach an die Arbeit. Auf der Straße spritzig, im Gelände saftig und dosierbar gleichzeitig – die 700er bereitet entsprechend auf Asphalt und Schotter gleichermaßen Laune.

Dazu kommt: Das hoch angebrachte Instrument im Roadbook-Design und die schmale hohe Scheibe vermitteln ein sehr sportliches Gefühl. Trotz eher simpler Grundeinstellung dem Thema Fahrhilfen gegenüber (außer ABS steckt nichts in der Ténéré) fühlt sich die Maschine fahrstabil und vertrauenerweckend an.

Klar, den dampfenden 86 PS der BMW hat der Reihen-Zweier der Japanerin nichts entgegenzusetzen. Dafür lassen sich die versammelten 73 Pferde angenehm folgsam in Richtung Kette dirigieren. Zarte Drifts auf Sand, gern im Stehen gefahren – ein großartiger Kitzel auf der 700 Rally. Längere Straßentouren muss man mögen und planen; die Reichweite ist geringer, die kantige Sitzbank unbequemer als bei den anderen Wüstlingen.

Benelli TRK 502 X

Kleineres 19-Zoll-Vorderrad, dicker Bauch statt schmale Rally-Silhouette – gehört die TRK 502 in diesen Vergleich? Na klar. Das X im Namen steht schließlich für Cross, und sowohl Sitzhöhe als auch Federwege schreien nach schnellen Etappen auf sandigen Böden. Der eigentliche Hammer: Die Benelli kostet ungefähr die Hälfte von Ténéré und Tuareg.

Zoom Ein enorm günstiger Kandidat, doch bestimmt kein billiger Typ: In der Benelli 502 steckt ein Fahrwerk mit Offroadreserven.





Dabei ist sie nicht so kärglich ausgestattet, wie es der Kaufpreis vermuten lässt. Großes Windschild, umfangreiches Cockpit inklusive beleuchteter Schaltereinheiten, dazu dicke Handprotektoren, ein stabiler Sturzbügel und Speichenräder – das kann sich sehen lassen.

Der Zweizylinder mit 500 Kubik wirkt trotz der gerade mal 48 PS gar nicht träge, geht kernig und mit dumpfer, angenehmer Klangkulisse aus einem mächtigen Endpott ans Werk.

Angenehm: Die kurze Übersetzung und das lineare Drehzahlband passen bestens zueinander, der R2 mag auch höhere Tourenzahlen. Auf der Straße benimmt sich die Benelli dann auch erstaunlich wendig und flüssig, vor allem der gute Windschutz kann gefallen. Die Vorderbremse verlangt jedoch nach deutlich mehr Handkraft als die der BMW GS, ihre Wirkung dürfte giftiger sein.

Im Gelände hat die Benelli schlechte Karten. Der Grip ist trotz leicht kantiger Profilierung mäßig, und man kann nicht optimal im Stehen fahren – der Tank stört den Knieschluss. Fahrhilfen sind nicht vorgesehen. Schlussendlich gibt es dennoch viel Abenteuermotorrad für wenig Geld.