Der XPeng P7 könnte dem einen oder anderen in Form eines Bildes oder Videos schon mal über den Weg gefahren sein. Das viertürige Sportcoupé war mehr oder weniger die Eintrittskarte in Europa. Genau genommen in Norwegen. Jetzt strebt die Marke auch nach Dänemark, Holland und Schweden. Und der P7 ist schon nicht mehrt der, der er noch vor einem Jahren war.

Die Ausführung, die wir rund um Amsterdam fahren durften, war das Performance-Modell mit zwei Motoren. Der Induktionsmotor an der Vorderachse leistet 197 PS, der permanent erregte Synchronmotor an der Hinterachse steuert weitere 276 PS bei. Das entspricht einer Nennleistung von 473 PS und hat ein maximales Drehmoment von 757 Newtonmeter zur Folge.

Wird das etwas sehr weiche Strompedal mit Nachdruck Richtung Bodenblech bewegt, sprintet der Sportler aus dem Stand und völlig verzugsfrei in 4,1 Sekunden auf Landstraßentempo. Auch beim P7 ist die Höchstgeschwindigkeit bei 200 km/h abgeregelt. Möglich macht das elektrische Feuerwerk ein netto 82,7 kWh leistender Akku, der immerhin mit bis zu 178 kW an der richtigen Ladestation wieder auf Stand gebracht werden kann. Um hier von zehn auf 80 Prozent zu kommen braucht es 29 Minuten.

Preiswertes E-Sportcoupé

Tesla und Mercedes lassen grüßen

Apropos Tesla. Dem P7 ist die gesuchte Nähe zu den US-Amerikanern noch mehr anzumerken als dem G9. Hier haben die Chinesen auf einen sehr aufgeräumten Innenraum geachtet. Das kann gefallen, ist aber wie in den meisten Fällen nicht besonders Bedienerfreundlich, weil auf der Suche in den digitalen Menüs und Untermenüs, die Aufmerksamkeit von der Straße sehr abgelenkt wird.

Klar kann man auch den Sprachassistenten bemühen. Der spricht aber für den Moment noch vorzugsweise chinesisch oder englisch. Dann lassen sich auch hier Fenster öffnen, die Temperatur des Innenraums oder die der Sitze verändern. All das steht dem, was zum Beispiel deutsche Hersteller bieten, in nichts nach. Und das für ein Unternehmen, dass erst seit neun Jahren am Start ist. Beachtlich.