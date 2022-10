Die Diskussion über die Umweltfreundichkeit von Elektroautos ist so alt wie die Technik selbst. Meist bezieht sie sich auf die CO2-Bilanz der E-Autos , die aller Kritik zum Trotz laut der meisten Untersuchungen deutlich besser ist als die von Verbrennerfahrzeugen.

Entwickelt haben den Prototypen "Zero Emission Drive Unit - Generation 1", so sein vollständiger Name, Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrtechnik (DLR) und der Automobilhersteller HWA. Gefördert wurde das Projekt mit sechs Millionen Euro durch das baden-württembergische Wirtschaftsministerium.