Elektroautos: mehr Gewicht gleich mehr Feinstaub

mmer striktereund nicht zuletzt diehaben dafür gesorgt, dass das Themavom Radar der Öffentlichkeit scheinbar verschwand. Doch jetzt sorgt einefür Aufsehen, die befürchtet, dass die immerdiekönnte. Das mag zunächst überraschen, da viele davon ausgingen, dass der für die Lunge des Menschen so gefährliche Feinstaub in erster Linie auf die Partikel-Emissionen des Verbrennungsmotors zurückzuführen ist.

Das höhere Gewicht der E-Autos führt zu mehr Abrieb an Asphalt und Reifen. ©Jaguar Land Rover Holdings Limited

Doch das erscheint nur auf den ersten Blick so. Denn nurstammt aus dem Verbrennungsprozess selbst. Untersuchungen haben ergeben, dass derselbst einen nennenswerten Anteil an der Feinstaubbelastung hat. Und derzuletzt prozentual durch die saubereren Fahrzeuge. Durch ihrebringen Plug-in-Hybride und speziell diedeutlich mehr auf die Waage als vergleichbare Verbrenner.. Diese, die nicht aus dem Verbrennungsprozess stammen,"Während die Emissionsstandards für Abgaspartikel von Kraftfahrzeugen weltweit stetig strenger werden,. Der Anteil der PM-Emissionen aus Nicht-Abgasquellen hat in den letzten Jahren zugenommen. Der Grund dafür ist die erhebliche Verringerungen der PM aus Abgasemissionen in diesem Zeitraum", so die Studie der OECD.