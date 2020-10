ercedesDie Marke will künftig verstärkt auf Luxus setzen, dabei gleichzeitig die Kosten senken und profitabler werden. Das wollen die Schwaben unter anderem mit einer flächendeckenden Elektrifizierung der Produktpalette und neuen Plattformen erreichen.

Als erstes EQ-Modell kommt 2021 der EQS (hier die Studie Vision EQS) auf den Markt.

ZusätzlichUnterstützung kommt dabei von der britischen Mercedes-Motorsportabteilung "AMG High Performance Powertrain Group". Ziel des Programms sei die Entwicklung von E-Fahrzeugen mit größtmöglicher Reichweite . Dabei gehe es nicht um immer größere Akkus , sondern darum, die Effizienz zu maximieren.Die Erkenntnisse daraus werden dann in die Serienfahrzeuge einfließen.Stattdessen sollen dann mindestens 50 Prozent der verkauften Neufahrzeuge einen Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb haben.Das vollintegrierte Betriebssystem namens "MB.OS" erlaubt häufigere und schnellere Updates. Die Software vereinfacht auch die Entwicklung, was am Ende zusätzlich Kosten senkt.