A

Design

Beste Produkte für den Rädertausch Kunzer WK 1075 FSH Testsieger Preis*: 184,90 Euro Michelin 92416 Preis-Leistungssieger Preis*: 80,79 Euro Hazet 5122-3 CT Testsieger Preis*: 137,90 Euro Goodyear 75522 Preis-Leistungssieger Preis*: 47,59 Euro Makita DTW 285 Testsieger Preis*: 164,74 Euro *Preise: Stand 29.09.2020 *Preise: Stand 29.09.2020

uch von der neuen Mercedes S-Klasse wird es wieder eine noch luxuriösere Maybach-Version geben. Wie die aussehen könnte, zeigt die AUTO BILD-Zeichnung.Die Lufteinlässe in der Schürze dürften filigrane Chromgitter verschließen. Der verlängerte Radstand und längere Hintertüren bedeuten noch mehr Komfort für die Fond-Passagiere. Am Heck dürften sich die Abweichungen zur Standard-S-Klasse in Grenzen halten. Vielleicht bekommt die Maybach-Version ein verändertes Leuchtendesign oder die eine oder andere zusätzliche Chromleiste. Auf jeden Fall dürfte die Schürze angepasst werden.