Power in Hülle und Fülle: Bei 14,4 kWh liegt die maximale Leistungsfähigkeit des Lithium-Ionen-Akkus.

Neben der Beschleunigung ist da die Höchstgeschwindigkeit von(82 kW) maximale Leistung des E-Motors gibt Zero an. Beim Dreh am Griff fallenDrehmoment übers Hinterrad her.sollen mit der Akku-Erweiterung namens Power Tank möglich sein, innerorts sind es laut Hersteller 259 km, kombiniert immer noch 175. Der Lithium-Ionen-Akku kommt auf eine maximale Kapazität von. Mit Schnelllader braucht die Standard-SR/F etwas mehr als eineinhalb Stunden zum Laden, an der Haushaltssteckdose sind es 4,5.bringt sie leer auf die Waage, zuladen kann sie 234 Kilo. Die Sitzhöhe fällt mitim Mittel überschaubar aus. So eignet sich die E-Rakete auch für weniger groß gewachsene Fahrer. Clou am Rande: Zero nennt für die Dauerleistung der SR/F. Und diese Zahl zählt bei der Versicherungs-Einstufung.