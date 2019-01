ZF ProAI RoboThink: Autonomes Fahren

Zulieferer ZF macht sich fit für das autonome Fahren und tritt dabei in Konkurrenz zu den Automobilherstellern. AUTO BILD sagt, was der Zulieferer plant.

V on ZF haben viele ein ziemlich festgefügtes Bild. Die Technikschmiede vom Bodensee ist bekannt für Getriebe, Lenkungen und Dämpfer. Doch jetzt bringt sich der Zulieferer in Stellung, um im Kampf um die Vorherrschaft beim autonomen Fahren eine entscheidende Rolle zu spielen. Bei den Kameras, die in Autos verbaut werden, ist ZF nach eigenen Angaben schon Weltmarktführer, und auch bei den Roboterautos will der Zulieferer in der Spitze mitspielen.

Das Investionsvolumen liegt im zweistelligen Milliardenbereich

Um die neuen Technologien zu entwickeln, investiert der Zulieferer in den nächsten fünf Jahren zwölf Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung. "Damit sind wir auf dem Niveau von einigen Automobilherstellern", sagt ZF-Chef Wolf-Henning Scheider. Entscheidend dafür, wer die Trümpfe bei den Automobilen der Zukunft in der Hand hält, sind die zentralen Steuergeräte. Mit dem ProAI RoboThink stellt ZF jetzt den nach eigenen Angaben stärksten Zentralrechner für das autonome Fahren vor. Damit soll die künstliche Intelligenz in den Autos auf ein neues Niveau gehoben werden. Bis zu vier dieser Einheiten können miteinander gekoppelt werden, was dann der Rechenkraft von etwa 120 iPhone X gleichkommt. Diese Konfiguration ermöglicht autonomes Fahren der Level vier und fünf, also unter den schwierigsten Umständen.

Der modulare Aufbau ermöglicht bedarfsgerechte Kombinationen

Die RoboThink-Einheit ist das Flaggschiff einer ganzen Palette von unterschiedlich leistungsstarken Zentralrechnern, die für autonome Fahrfunktionen vorgesehen sind. ZF setzt dabei auf eine modulare, offene Plattform für die Soft- und Hardware. So lassen sich die Steuergeräte mit verschiedenen Chipsätzen bestücken, die beispielsweise auch von den Kameraspezialisten MobilEye oder Xilinx, dem weltgrößten Hersteller von programmierbaren Logik-ICs, stammen können. Je nach Anwendungsbereich sind die Autobauer damit in der Lage, verschiedene Rechner der ProAI-Reihe miteinander zu kombinieren. Das ist auch eine Kostenfrage: Schließlich ist der RoboThink-Rechner rund zehn bis 15 Mal teurer als das "Einsteigermodell" ZF ProAI Gen1.

Lange Entwicklungszyklen kennt die Soft- und Hardware nicht