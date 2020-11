in Land, eine Region, ein ranghoher Politiker:Zuletzt brachte der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsidenteinins Gespräch. Damit schlug er die gleiche Richtung ein wie Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes, und der US-Bundesstaat, der ab 2035 nur noch Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor für den Straßenverkehr zulassen will. Und sie sind nicht allein:strebt ebenso wiebis 2040 den Ausstieg an,bereits bis 2035 und diegar bis 2030. Ähnlich sieht es inoderaus, die alle in rund zehn Jahren die Verbrenner aussperren wollen.Jüngst hinterfragte das Kieler ifw-Institut die. Laut den Forschern würde bei einerallein im deutschen Pkw-Bereich. Das wiederum würde zu einer verstärkten Nutzung von fossilen Brennstoffen zur Stromerzeugung führen, da es klimaschonender sei, mit erneuerbaren Energien den Anteil fossiler Energieträger – speziell von Kohle – im Strommix zu reduzieren, als damit Elektroautos zu laden.( lesen Sie hier ein Pro- und Kontra zu E-Autos

Laut Studien könnten E-Autos schon bald gegenüber Verbrennern die Nase vorn haben ©Christian Bittmann / AUTO BILD

Vor fünf Jahren fand sich die(ZEV = Zero Emission Vehicle/Null-Emission-Fahrzeug) zusammen, ein freier Staatenbund, der denmachen will. Das ist nur möglich, wenn Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor nicht mehr neu zugelassen werden. Nebengehören allein in den USAzum Bündnis. Für Klimaneutralität müsste in einem Land wie Deutschlandgewonnen werden. Bis 2035 nicht nur für den Antrieb der jährlich kalkulierten drei bis 3,5 Millionen Neuzulassungen, sondern auch deren Fertigung.. In Bayern gingen 2019 wegen zunehmender Klagen gerade einmal sechs neue Windräder in Betrieb.