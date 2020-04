Update: Wie lange VW am Verbrennungsmotor festhalten will

O

b VW ID.3 ID.4 oder ID.Space Vizzion – die Elektrifizierung der Marke VW ist in vollem Gange. Doch nicht nur VW ist unter Strom nach dem Dieselskandal und angesichts drohender CO2-Strafzahlungen Kurs in. Und so will der weltgrößte Autobauerwie ein VW-Sprecher der Abteilung "Innovation und Technologie" in einer Stellungnahme gegenüber AUTO BILD erklärt: "Diese sukzessive Umstellung auf den E-Antrieb wird noch viele Jahre durch ein breites Angebot auch an Otto-, Diesel- und CNG-Antrieben begleitet." Er betont, dass es daneben Modelle mit "verschiedenen Formen der Hybridisierung" geben werde, von Plug-in-Hybriden bis zu Mildhybrid-Varianten mit 48V-Bordnetz. Auch mit denen könnten "bereits deutliche Verbrauchsverbesserungen" erzielt werden, heißt es.zitierte, widerspricht VW in der Stellungnahme. Das Magazin gab Rabes Position mit den Worten wieder, VW halte am Verbrennungsmotor fest und setze auf sogenannte E-Fuels, also synthetisch hergestellte Brennstoffe. Es habe kein Interview von "Autocar" mit Matthias Rabe gegeben, teilte ein VW-Sprecher nun mit. Stattdessen verwies er darauf, dassund das Angebot anwerde. Autos mit dem als besonders umweltfreundlich geltenden CNG-Antrieb (Erdgas) würden laut VW realistisch bis ca. 2025 angeboten. VW plane bis zur Mitte des Jahrzehnts, den CO2-Ausstoß in der Produktion zu halbieren und das gesamte Unternehmen bis 2050 "bilanziell CO-neutral zu gestalten".