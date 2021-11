Immer im Herbst zum Jahrestag des Mauerfalls am 9. November, überfällt uns die Ostalgie, wir denken zurück an die automobile Vielfalt dieser Zeit. Ob Mauerfall hat sich der Blick auf die Autos der DDR verändert. Während Ost-Autos in der unmittelbaren Nachwendezeit schnell als technisch überholte Erinnerungen an unfreie Zeiten diskreditiert wurden, gelten sie heute als anerkannte Klassiker. Trabant, Wartburg und Barkas genießen Kultstatus – einige Modelle sind sogar richtig teuer geworden, etwa das Wartburg 311 Coupé. Der Blick zurück macht klar: Die DDR hatte eine bunte und reiche Vielfalt an Autos zu bieten! Interessant ist auch der Systemvergleich, denn zeitgleich waren in der DDR zum, überfällt uns die Ostalgie, wir denken zurück an die automobile Vielfalt dieser Zeit. Ob deutsche Autos der 80er oder die Autos aus dem Osten Deutschlands: Mehrere Jahrzehnte nachhat sich der Blick auf dieverändert. Während Ost-Autos in der unmittelbaren Nachwendezeit schnell als technisch überholte Erinnerungen an unfreie Zeiten diskreditiert wurden, gelten sie heute als anerkannteundgenießen Kultstatus – einige Modelle sind sogar richtig teuer geworden, etwa das. Der Blick zurück macht klar: Diehatte eine bunte und reiche Vielfalt an Autos zu bieten! Interessant ist auch der Systemvergleich, denn zeitgleich waren in der DDR Wartburg und Golf 1 unterwegs

Zoom In der DDR war der Wartburg 353 beliebt, nur schwer zu bekommen und noch teurer als der Trabi.

Trabant und Wartburg sind vor allem in den neuen Bundesländern zu finden, auch wenn man einen kaufen will. Vor der Wende wurde der Trabi geliebt, gehasst, gepflegt, oft komplett erneuert, renoviert und geflickt. Doch nach dem 9. November 1989 warf man ihn zigtausendfach weg. Trotzdem: Der robuste Zweitakter (Wartburg fährt im kollektiven Bewusstsein weiter. Andere Autos der DDR gerieten dagegen in Vergessenheit. Barkas? IFA? Robur? Für viele Wessis sind das völlig unbekannte Marken. undsind vor allem in den neuen Bundesländern zu finden, auch wenn man einen kaufen will. Vor derwurde dergeliebt, gehasst, gepflegt, oft komplett erneuert, renoviert und geflickt. Doch nach demwarf man ihn zigtausendfach weg. Trotzdem: Der robuste kurz vor der Wende mit VW-Viertakter aus dem Polo ) ist heute noch vielen ein Begriff. Auch derfährt im kollektiven Bewusstsein weiter. Andere Autos der DDR gerieten dagegen in Vergessenheit.? Für viele Wessis sind das völlig unbekannte Marken.

Autowelt der DDR viele Facetten und Produkte: In den BMW- und EMW-Schlitten gebaut, IFA F8 und F9, der Trabant-Vorläufer AWZ P70 und der wunderschöne Wartburg 311. Auch seidenweich säuselnde Sechszylinder hatte die DDR zu bieten. Bevor die ersten Trabis 1957 aus den ehemaligen Sachsenring P 240. Dabei umfasste dieviele Facetten und Produkte: In den 50er-Jahren wurden in der DDR noch dicke- undgebaut,und, der Trabant-Vorläuferund der wunderschöne. Auch seidenweich säuselndehatte die DDR zu bieten. Bevor die ersten Trabis 1957 aus den ehemaligen Horch -Werken in Zwickau rollten, entstand dort eine moderne Repräsentationslimousine, die sich damals hinter Mercedes oder BMW nicht zu verstecken brauchte: der

Zoom Luxuslimousine aus DDR-Produktion: der Sachsenring P 240, gebaut von 1956 bis 1959. Der 80 P 240 war technisch und optisch auf der Höhe der Zeit. Doch Luxuswagen waren in der DDR nicht gewollt: Die knappen Ressourcen sollten für den Bau von volksnäheren Vehikeln genutzt werden. Außerdem brachten die Sowjets selbst Limousinen für den gehobenen Geschmack in die DDR: GAZ M 21 und der Nachfolger GAZ M 24, beide bekannt als Wolga. Zu den Privilegierten, die einen Wolga fahren durften, zählte neben der Polit-Elite die Volkspolizei. Doch auch für Otto-Normal-DDR-Bürger gab es eine Chance, in einem Taxi . AUTO BILD KLASSIK zeigt die bunte Autowelt der DDR! Der 80 PS starkewar technisch und optisch auf der Höhe der Zeit. Doch Luxuswagen waren in der DDR nicht gewollt: Die knappen Ressourcen sollten für den Bau von volksnäheren Vehikeln genutzt werden. Außerdem brachten dieselbst Limousinen für den gehobenen Geschmack in die DDR:und der Nachfolger, beide bekannt als. Zu den Privilegierten, die einen Wolga fahren durften, zählte neben der Polit-Elite die Volkspolizei. Doch auch für Otto-Normal-DDR-Bürger gab es eine Chance, in einem Wolga mitzufahren – im