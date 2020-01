ür viele Autoliebhaber sind diedas Jahrzehnt, in dem einige der besten deutschen Autos gebaut wurden. Viele Brot- und Butter-Fahrzeuge blieben in Erinnerung, wie die Sondermodelle des: Der "Match" ritt die Tenniswelle, dieundlostraten. "Flair", "Madison", "Manhattan" und weitere folgten. Damals preschten die deutschen Hersteller mit vielen coolen Autos vor – Typen mit Ecken und Kanten, technisch innovativ.räumte mit seinemauf den Rallyepisten der Welt ab und machte mit demden Allrad-Pkw salonfähig. Noch wilder trieben es die Ingenieure in Zuffenhausen: Der Sportwagenbauerpackte alles technisch Machbare in den, Boris Becker undfuhren den Super-Porsche. Der brachte Porsche zwar keinen Gewinn, war aber gut fürs Image.

Kompakt und sportlich: Der Baby-Benz 190 brach mit Konventionen und wurde zum Erfolg.

Auch beiwurden in den 80ern legendäre Autos gebaut: Mit dem(W 201) kam der erste Kompakte mit Stern. Zunächst konnten konservative Mercedes-Fahrer mit demnichts anfangen. Doch der Erfolg gab Mercedes recht: Bis 1993 wurdengebaut, viele davon sind immer noch unterwegs. Ebenfalls ehrgeizig waren die Münchner: In den oberen Etagen des-Vierzylinder-Gebäudes erdachte man das neue Flaggschiff. Das hieß, rollte mit dem ersten Nachkriegs-Zwölfzylinder an den Start und sollte der Mercedes S-Klasse Kunden abjagen. Der Umweltschutz wurde in den 80ern angesichts sauren Regens, Waldsterben und Staus immer wichtiger, Kats zogen in die Autos ein. Und das Auto selbst wurde zum Thema: 1986 erschien die erste Ausgabe von AUTO BILD