Der Cadillac Eldorado verbraucht mit 8,2 Litern Hubraum stolze 29 Liter – bei gemächlicher Fahrt.

Gerade in den USA wurden bis in die 70er-Jahre Autos gebaut, deren Besitzer auf günstigen Sprit aus scheinbar nie versiegenden Ölquellen setzen. Etwa der. Doch 1973 endete die Ära des billigen Benzins: Die OPEC stieg zum Ölkartell auf und zog die Zügel an. Ölembargo,, Förderstopp: In Westen vermiesten Begriffe wie autofreier Sonntag und Preiskampf an der Tankstelle das heitere Prassen. Die Autoindustrie reagierte mit, aber auch mit Wagen, die weiter soffen, sobald sie die Sporen bekamen. Und so genehmigen sich hubraum- und leistungsstarke Autos auch der 70er-, 80er- und 90er-Jahre ordentlich Sprit, wenn man aufs Gas drückt.