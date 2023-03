Wenn Sie Ihren Oldie mal in der Frühlingssonne betrachten: Glänzt er rundum makellos, oder kommt ­­ an einigen Stellen verwitterter, leicht verkratzter Lack zum Vorschein? Dann wäre jetzt zum Saisonstart eine Lackpolitur angebracht. Idealerweise per Hand, denn so lassen Sie keine filigranen Details, Ecken und Kanten aus. Außerdem ist es schonender für den Lack.