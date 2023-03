Multiöle, auch Kriechöle genannt, versprechen viel: Sie sollen schmieren, Rost lösen und zugleich vor ihm schützen, Metalle reinigen, Wasser verdrängen, Kontakte pflegen und in jede noch so kleine Ritze kriechen, um dort alle diese Wunder zu vollbringen. Kein Wunder, dass sie in fast jedem Haushalt, in jeder Werkstatt und in zahlreichen Reserveradmulden haben einen festen Platz haben. AUTO BILD hat neun Multiöle getestet.

Sonax SX90 Plus Sonax SX90 Plus 1,7 (sehr empfehlenswert) beste Schmierwirkung

Topleistung in fast allen Kategorien nur mittelmäßige Kriechfähigkeit Preis 8,18 € Zum Angebot Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot Zum Angebot bei Amazon

Mit Abstand beste Schmierwirkung, aber nur mittelmäßige Kriechfähigkeit, ansonsten überall Topleistungen. Im Test erreichte das Multiöl Sonax SX90 Plus 162 von 190 Punkten und wurde mit "sehr empfehlenswert" beurteilt.

WD-40 Multifunktions-Produkts WD-40 Multifunktions-Produkt 3,0 (empfehlenswert) sehr gute Kriechfähigkeit

sehr gute Wasserverdrängung

sehr guter Rostschutz enttäuschende Schmierfähigkeit Preis 6,47 € Zum Angebot Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot Zum Angebot bei Amazon

Das wohl bekannteste Multiöl enttäuscht bei der Schmierfähigkeit. Top dafür bei Kriechfähigkeit, Rostschutz und Wasserverdrängung. Im Test erreichte das WD-40 Multifunktions-Produkt 126 von 190 Punkten und wurde mit "empfehlenswert" beurteilt.

Die Multiöle hat AUTO BILD zusammen mit der Kfz-Sachverständigenorganisation KÜS in einem chemischen Fachlabor getestet. Kerneigenschaft von Öl ist seine Schmierfähigkeit. Mit einem Vierkugelapparat und einer Reibverschleißwaage lässt sich die Schmierfähigkeit von Ölen und Fetten wissenschaftlich testen. Beim Vierkugeltest laufen vier Prüfkugeln aus Stahl, wie sie auch in Kugellagern vorkommen, in einer Apparatur, wobei drei Kugeln in einen Topf eingeklemmt werden. Dieser wird mit acht Millilitern des zu testenden Öls befüllt. Die vierte Kugel, die von oben auf die unteren drei einwirkt, wird mit dem Antrieb verbunden und dreht sich mit 1500/min 60 Sekunden lang mit einer einstellbaren Prüfkraft.

Zoom Wichtigster Prüfstand zum Testen der Schmierwirkung von Ölen ist der Vierkugelapparat. Oben der Motor, unten das Prüfgewicht.

Dabei wird unterschieden in Gut- und Schweißkraft. Gutkraft bedeutet: Schmierung ist gewährleistet, die Kugeln drehen. Schweißkraft: keine Schmierung, die Kugeln verschweißen miteinander. Je höher die Prüfkraft bei noch vorhandener Schmierung, desto besser das Öl. Beim Übergang von Gut- zur Schweißkraft beginnt der Prüfstand zu vibrieren und Inhaltsstoffe verdampfen. Sobald dies eintritt, notieren wir die Messwerte.

Play Kriechöl (2020): Test - WD-40 - Alternativen - Info Ist WD-40 wirklich das beste Multiöl? Der Test verrät's! Bild: Sveinn Baldvinsson / AUTO BILD

Beim Reibverschleißtest geht es ebenfalls um die Schmiereigenschaften: Hier wird Materialabrieb eines Zylinders aus gehärtetem Stahl in einem Prüfstand unterm Elektronenmikroskop gemessen. Je geringer die abgeriebene Fläche, desto besser die Schmierwirkung. Um zu testen, wie gut die Öle vor Rost schützen, haben wir unlackierte, besprühte und angetrocknete Testbleche für 60 Stunden fünfprozentigem Salzwasserdampf ausgesetzt. Da Multiöle oft mit Plastik in Berührung kommen, ist auch hier eine gute Materialverträglichkeit wichtig. Dafür wurden Polycarbonat-Testflächen mit den jeweiligen Produkten besprüht und für 48 Stunden bei 80 Grad Celsius erwärmt. Spannungsrisse lassen anschließend Rückschlüsse auf die Güte der Öle zu.

Zoom Zum Test der Wasserverdrängung wird ein Mix aus Graugussspänen und Wasser fünf Sekunden mit Öl besprüht. Je mehr Wasser sich unten im Glas sammelt, desto besser.

Wasser führt zu Rost und Kontaktproblemen in elektrischen Anlagen. Um zu testen, wie gut die Öle Wasser verdrängen, kommen Graugussspäne zum Einsatz. 40 Gramm dieser Späne werden mit fünf Milliliter Leitungswasser versetzt und dann geschüttelt. Fünf Sekunden lang sprühen wir anschließend aus der jeweiligen Dose auf das Grauguss-Wasser-Gemisch in einem Reagenzglas. In dem speziellen, sich nach unten verengenden Reagenzglas sammeln sich Wasser und Öl – unten das Wasser, oben das Öl. Je mehr Wasser sich sammelt, desto höher die Wasserverdrängung.

Zoom 20 Mikroliter Multiöl lassen wir zwei Minuten kriechen. Je größer die sichtbare Ölfilmfläche, desto besser ist die Kriechwirkung.

Um die Kriechfähigkeit der Öle sichtbar zu machen, wurde ein Gitternetz unter zwei aufeinanderliegende Glasplatten gelegt. 20 Mikroliter Multiöl lassen wir dann zwei Minuten kriechen. Je größer die sichtbare Ölfilmfläche, desto besser kriecht es. Unterschiede bei der rostlösenden Wirkung konnten wir bei keinem der Öle feststellen, entsprechend wurden hier keine Punkte vergeben.

Machen wir's kurz: Von neun getesteten Multiölen überzeugt nur einziges auf ganzer Linie, Sonax SX90 hält die auf dem Dosenetikett gegebenen Versprechen am besten. Vor allem bei der Schmierwirkung kann das Spray von Sonax Messwerte vorweisen, die keiner der getesteten Mitbewerber erreicht. Hierfür wird im Vierkugelapparat die maximale Prüfkraft ermittelt, bei der die im Öl befindlichen Kugeln noch laufen, ohne miteinander zu verschweißen. Beim Sonax SX90 geschieht das erst bei 2000 Newton; das entspricht einer Last von 200 Kilo. Der Zweitbeste, Nigrin, verschweißt bei 1600 Newton – ein großer Abstand, aber ebenfalls ein guter Wert in diesem Testfeld, denn schon ab der zweiten Platzierung lässt die Schmierwirkung rapide nach. Überhaupt ist Nigrin dem Alleskönner von Sonax dicht auf den Fersen. In allen Prüfkriterien stimmt die Leistung , nur die Rostschutzwirkung lässt zu wünschen übrig: Nach 60 Stunden in fünfprozentigem Salzwasserdampf haben drei mit dem Produkt besprühte, unbehandelte Testbleche schon eine dünne Rostschicht angesetzt. Schade!

Zoom Multiöle sind nicht auf den Einsatz am Auto beschränkt. Ob an Gelenken und Elektrik von Fahrradträgern, an Dynamos oder Schlössern und Scharnieren: Überall wo etwas quietscht, klemmt oder der Strom nicht richtig fließt, kann der Retter aus der Dose helfen.

Wem es auf optimalen Rostschutz unlackierter Metallteile ankommt, der greift zu Sonax, Weicon oder, mit minimalen Abstrichen, WD-40. Den 60-Stunden-Rostschutztest überstanden die mit Weicon und Sonax besprühten Bleche ohne den geringsten Rostansatz – volle 20 Punkte. Eines von drei WD-40-Blechen zeigte nach der Prozedur minimalen Korrosionsansatz an einer Kante. WD-40 zählt in diesem Testfeld wohl zu den populärsten Multiölen, erreicht Platz 3 und wird Preis-Leistungs-Sieger. Enttäuschend ist allerdings seine nur mittelmäßige Schmierwirkung: Im Vierkugeltest erreicht WD-40 bei 1300 Newton den Punkt des Verschweißens, auch beim Reibverschleißtest ist der Testwert mit 25,06 mm² erheblich schlechter als bei Sonax mit 7,91 mm² und Nigrin mit 11,68 mm². WD-40 verdrängt allerdings effektiv Wasser und hat eine gute Kriechfähigkeit. Beides lässt sich auch vom Viertplatzierten Weicon sagen, der sich sehr ähnlich verhält.

Ab dem fünften Platz gilt: Multifunktional ist keins der Multiöle mehr! Mit einer Gesamtpunktzahl von 98 tummeln sich gleich drei Produkte auf Platz 5. Caramba schmiert und schützt noch mittelmäßig, greift aber Kunststoff an. Im Polycarbonat-Teststreifen sind tiefe Risse. Liqui Moly liegt beim Rostschutz und bei der Schmierfähigkeit im guten Mittelfeld, verschenkt aber Punkte bei der Funktion der Spraydose: kein Universalsprühkopf, keine Überkopfsprühfunktion. Der auf gewerbliche Kunden zielende Anbieter Würth erreicht die schlechteste Schmierwirkung neben dem letztplatzierten Billigöl von Bauhaus. In Zahlen: Würth verschweißt im Vierkugeltest bereits bei 1000 Newton, Bauhaus bei 1100 Newton. Das sind die schlechtesten Werte aller getesteten Produkte.

Mit 1200 Newton erreicht der Klassiker von Ballistol bei der Schmierwirkung fast WD40-Niveau, bietet aber schlechten Rostschutz, kriecht kaum und verdrängt auch kein Wasser. Bei einem Prüfpunkt konnten wir bei den Multiölen keinen Unterschied feststellen: Beim Test der rostlösenden Eigenschaften. Alle in einem Salzbad gelagerten Schrauben ließen sich nach dem Einsprühen mit einem sehr ähnlichen Drehmoment lösen. In dieser Disziplin gab es daher keine Punkte.

Kriechöle im AUTO BILD-Test – alle Ergebnisse im Detail Produkt SONAX SX90 PLUS MULTIFUNKTIONSÖL

(Testsieger) NIGRIN PERFORMANCE MULTIÖL WD-40 MULTIFUNKTIONS-PRODUKT

(Preis-Leistungs-Sieger) WEICON W 44 T MULTI-SPRAY WÜRTH MULTIFUNKTIONS-SPRAY CARAMBA 70MULTIÖL LIQUI MOLY MULTI-SPRAY PLUS 7 BALLISTOL UNIVERSALÖL BAUHAUS PROFI DEPOT MULTI-ÖL BH-40 Pfeil Pfeil Abzweigung Anleitung/Verständlichkeit/Sicherheit Abzweigung Abzweigung Bilder/Piktogramme für Anwendung

(max.: 1 Punkt) Abzweigung Abzweigung Lesbarkeit/Schriftgrößen

(max.: 1 Punkt) Abzweigung Abzweigung Verständlichkeit

(max.: 2 Punkte) Abzweigung Abzweigung Sicherheitshinweise

(max.: 1 Punkt) Abzweigung Abzweigung Gesamtpunkte Anleitung/Verständlichkeit

(max.: 5 Punkte) Abzweigung Abzweigung Anwendung Abzweigung Abzweigung Kopfübersprühverhalten (360 Grad)

(max.: 5 Punkte) Abzweigung Abzweigung Universalsprühkopf

(max.: 5 Punkte) Abzweigung Abzweigung Sprührohr (elastisch, zweite Düse im Rohr)

(max.: 5 Punkte) Abzweigung Abzweigung Gesamtpunkte Anwendung

(max.: 15 Punkte) Abzweigung Abzweigung Wirkung Abzweigung Abzweigung Schmierfähigkeit (Vierkugelapparat)

(max.: 50 Punkte) Abzweigung Abzweigung Abriebfestigkeit (Crosszylindertest in Reibverschleißmaschine)

(max.: 50 Punkte) Abzweigung Abzweigung Korrosionsschutz

(max.: 20 Punkte) Abzweigung Abzweigung Korrosionslöseeigenschaft* Abzweigung Abzweigung Kriechfähigkeit

(max.: 10 Punkte) Abzweigung Abzweigung Wasserverdrängung

(max.: 10 Punkte) Abzweigung Abzweigung Gesamtpunkte Wirkung

(max.: 140 Punkte) Abzweigung Abzweigung Materialverträglichkeit Abzweigung Abzweigung Kunststoff (Polycarbonat, 80 Grad, 48 Stunden)

(max.: 10 Punkte) Abzweigung Abzweigung Lack (80 Grad, 2 Stunden

(max.: 10 Punkte) Abzweigung Abzweigung Gesamtpunkte Materialverträglichkeit

(max.: 20 Punkte) Abzweigung Abzweigung Summe Leistungskriterien

(max.: 180 Punkte) Abzweigung Abzweigung Kosten Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung Abzweigung ml Abzweigung Abzweigung Preis pro 100 ml Abzweigung Abzweigung Gesamtpunkte Kosten Abzweigung Abzweigung Gesamtpunktzahl

(max.: 190 Punkte) Abzweigung Abzweigung Kritik Abzweigung Abzweigung Platzierung Abzweigung Abzweigung Note** Abzweigung 1 1 2 1 5 5 5 0 10 45 45 20 – 4 8 122 9 10 19 156 8,18 € 400 2,05 € 6 162 Mit Abstand beste Schmierwirkung, aber nur mittelmäßige Kriechfähigkeit, ansonsten überall Topleistungen. Klarer Testsieg. 1. sehr empfehlenswert 1 1 2 1 5 5 5 0 10 37 40 6 – 7 7 97 8 10 18 130 6,00 € 250 2,40 € 5 135 Einziges Produkt, das in Sachen Schmierwirkung mit dem Erstplatzierten mithalten kann. Gut: die Materialverträglichkeit. Schwäche: Rostschutz. 2. empfehlenswert 1 1 2 1 5 5 5 0 10 24 25 19 – 9 8 85 6 10 16 116 6,47 € 500 1,29 € 10 126 Das wohl bekannteste Multiöl enttäuscht bei der Schmier-fähigkeit. Top dafür bei Kriech-fähigkeit, Rostschutzund Wasserverdrängung. 3. empfehlenswert 1 0 2 1 4 5 5 0 10 22 30 20 – 6 8 86 7 10 17 117 8,68 € 500 1,74 € 8 125 Werkstattausrüster Weicon ist hervorragend bei Rostschutz und Kriechfähigkeit. Zudem noch gute Materialverträglichkeit. Mäßige Schmiereigenschaften. 4. empfehlenswert 0 1 1 1 3 5 5 0 10 15 20 8 – 6 7 56 6 10 16 85 6,95 € 400 1,74 € 8 93 Zusammen mit dem Bauhaus-Spray schmiert Würth am schlechtesten. Auch bei Rost-schutz und Kunststoff-Verträglichkeit nur mäßig. 5. bedingt empfehlenswert 0 1 2 1 4 5 0 0 5 24 20 12 – 9 7 72 1 9 10 91 7,19 € 250 2,88 € 2 93 Caramba ist ein Synonym für Multiöle, dafür enttäuscht es bei Schmierwirkung und Rost-schutz. Aggressiv zu Plastik. Gut ist nur die Kriechfähigkeit. 5. bedingt empfehlenswert 0 1 2 1 4 0 0 0 0 28 15 12 – 7 6 68 7 10 17 89 7,50 € 300 2,50 € 4 93 Mittelmäßige Leistungen bei Rostschutz und Schmierung. Einzige Sprühdose ohneUniversal-Sprühkopf und Überkopf-Sprühfunktion. 5. bedingt empfehlenswert 1 1 2 1 5 5 5 5 15 24 25 4 – 3 0 56 2 10 12 88 12,62 € 350 3,61 € 0 88 Gut: elastisches Sprührohr mit zweiter Düse. Schmierung auf WD-40-Niveau, schlechter Rost-schutz, aggressiv zu Plastik, keinerlei Wasserverdrängung. 8. bedingt empfehlenswert 0 1 2 1 4 5 5 0 10 20 15 2 – 5 1 43 10 10 20 77 3,69 € 300 1,23 € 10 87 Hervorragend verträglich mit Lack und Plastik. Miserable Schmierwirkung und Wasser-verdrängung, so gut wie keine Rostschutzwirkung feststellbar. 9. bedingt empfehlenswert



Zoom Zusammen mit der KÜS haben wir neun unterschiedliche Multiöle getestet. Besonders wichtig war uns dabei die Schmiereigenschaft der verschiedenen Öle.

Bild: Sveinn Baldvinsson / AUTO BILD



Was für ein enttäuschendes Ergebnis: Nur zwei der neun getesteten Multiöle erzielen sehr gute Schmierleistungen! Sonax SX90 erlaubt sich dabei nur bei der Kriechfähigkeit eine Schwäche, überzeugt aber in allen anderen Kriterien. Nigrin patzt beim Rostschutz. WD-40 und Weicon schmieren weitaus schlechter, schützen aber sehr gut vor Rostneubildung. Besonders enttäuschend: das Abschneiden der Multiöl-Klassiker von Ballistol und Caramba.

Nützliches Wissen zu Kriechölen Ist WD-40 ein Kriechöl? Pfeil Ja. Das Kriechöl WD-40 ist vor allem ob seiner vielseitigen Anwendungsbereiche sehr beliebt. WD steht für "water displacement“. Das Öl ist also wasserverdrängend. Die 40 ist schlicht ein Hinweis darauf, dass die Rezeptur erst im 40. Anlauf funktioniert hat. Für was kann man WD-40 benutzen? Pfeil Unter Handwerkern gilt saloppe Spruch: „Sitz fest, was sich bewegen soll nimm WD-40“. Laut Hersteller soll es über 2000 Anwendungsgebiete geben. Einige Beispiele: WD-40 reinigt Dreck, Fett und Rost. Es löst Klebereste, Schmutz, Öl, Fett und Verbranntes sogar vom Grillrost oder einer Herdplatte. Es entfernt Schmiere von Werkzeug, Ausrüstung und Autos und kann im Garten sogar als Schneckenschutz eingesetzt werden. Was ist das beste Kriechöl? Pfeil Im AUTO BILD Test im Juli 2022 wurde das Multiöl SX90 Plus von Sonax mit der Note 1,7 (sehr empfehlenswert) zum Sieger gekürt. Es hatte die beste Schmierwirkung und überzeugte auch sonst mit Top-Leistungen. Eine noch bessere Note verhinderte allein die nur mittelmäßige Kriechfähigkeit. Kann man WD-40 auch als Kontaktspray nutzen? Pfeil WD-40 sollte man auf keinen Fall in der Mikroelektronik z.B. bei Computer oder HiFi-Anlagen einsetzen. Im schlimmsten Fall zerstört es die Platinen oder es kommt zu einem Kurzschluss, weil das Öl Lötkontakte überbrückt. Bei gröberen Steckkontakten wie etwa der Kupplungsdose eines Pkw-Anhängers kann WD-40 Kriechöl auch als Kontaktmittel funktionieren. Wofür ist WD-40 Kriechöl nicht geeignet? Pfeil In keinem Fall sollte Kriechöl in Kontakt mit Kunststoffen gelangen. Es entzieht dem Material den Weichmacher. Der Kunststoff wird spröde und kann leichter brechen. Bei der Anwendung zudem den Kontakt mit Schleimhäuten vermeiden. Kriechöl WD-40 kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gerät Kriechöl in die Atemwegen kann das unter Umständen sogar tödlich sein.

