AdBlue: Preis, Verbrauch, nachfüllen — 23.08.2017 AdBlue – was Sie jetzt wissen müssen! Moderne Diesel haben zwei Einfüllstutzen: einen für Kraftstoff, einen für AdBlue. Die Harnstoffeinspritzung soll dafür sorgen, dass unsere Autos sauberer werden. AUTO BILD bringt Sie auf den neuesten Stand.

Das haben wir im Test verbraucht Autobahn Überland und Stadt Geschwindigkeit im Schnitt: 153 km/h 82 km/h Fahrstrecke: 785 km 785 km Verbrauchter Diesel: 108,5 Liter 51,6 Liter Durchschnittsverbrauch Diesel: 13,8 l/100 km 6,6 l/100 km Verbrauchtes AdBlue: 510 Milliliter 690 Milliliter Verbrauch AdBlue (pro Liter Diesel): 0,47 Prozent 1,34 Prozent

AUTO BILD-Test zum AdBlue-Verbrauch: Wie hoch der Verbrauch ist, hängt von der Fahrweise ab.

Herstellerangaben auf einen Blick: Diese Autos haben AdBlue Hersteller* Modelle mit AdBlue Größe AdBlue-Tank Durchschnittlicher AdBlue-Verbrauch Audi Q2 2.0 TDI, Q3 2.0 TDI, Q5 2.0 TDI und 3.0 TDI, Q7 3.0 TDI, SQ7 4.0 TDI, A4/A5/A6/A7 2.0 TDI, 3.0 TDI, A8 3.0 TDI, 4.2 TDI Q2, Q3, Q7, SQ7, A4, A5: 12 Liter; Q7, SQ7, A4: optional 24 Liter; Q5: 22 Liter; A6, A7: 17 Liter; A8: 27 Liter (neuer A8: 24 Liter) Der Verbrauch hängt von der Betriebsweise des Autos ab – von NOx-Emissionen, Abgastemperatur, Abgasmassen-strom sowie Betriebs- und Umgebungstemperatur. BMW 520d, 520d xDrive, 525d, 530d, 530d xDrive, 540d xDrive, M550d xDrive; X5 sDrive 25d, X5 xDrive 25d, X5 xDrive 30d, X5 xDrive 40d, X5 M50d; X6 xDrive 30d, X6 xDrive 40d, X6 M50d; 730d/Ld, 740d/Ld, 750d/Ld (auch xDrive-Varianten) 5er: 21,5 Liter; X5, X6: 13,4 Liter; 7er: 20 Liter Der SCR-Verbrauch ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich und wird maßgeblich durch das Fahrverhalten und die Einsatzbedingungen (wie Temperatur und Streckenprofil) beeinflusst. Daher ist hier keine generelle Aussage möglich. Citroën,

Peugeot Citroën C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso, C5, C-Elysée, Berlingo, SpaceTourer, Jumpy, Jumper; DS 3, DS 4, DS 5; Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 5008, Partner, Traveller, Expert, Boxer Citroën C3, C4, DS 3, DS 4, DS 5, Peugeot 208, 2008, 208, 3008, 5008: 17 Liter; Citroën Berlingo, C5, Peugeot Partner: 18 Liter; Citroën SpaceTourer, Jumpy, Peugeot Traveller, Expert: 21 Liter; Citroën Jumper III, Peugeot Boxer III: 15 Liter Der AdBlue-Verbrauch hängt stark von der Fahrzeugbeanspruchung ab. Ford Transit 2.0 TDCi EcoBlue, Transit M2-Bus 2.2 TDCi, Transit Custom 2.0 TDCi EcoBlue, Ranger 2.2 TDCi Transit: 21 Liter; Ranger: 20 Liter Hängt von Fahrstil und Einsatzbedingungen ab. Hyundai Hyundai H-1 Travel und H350 H-1 Travel: 14 Liter; H350: 22 Liter Tankinhalt reicht (je nach Fahrweise/Streckenprofil/äußeren Einflüssen) - für 6000/12 000 km (H-1 Travel/H350). Infiniti Q50 und Q70 2.2d Q50: 12 Liter; Q70: 20 Liter Hängt von Fahrstil und Einsatzbedingungen ab. Jaguar,

Land Rover Jaguar XE, XF, XJ, F-Pace; Land Rover Discovery, Discovery Sport; Range Rover Range Rover Sport, Evoque, Velar Jaguar XE, F-Pace: 17 Liter; Jaguar XF: 16 Liter; Jaguar XJ: 15 Liter; Land Rover Discovery: 17,8 Liter; Discovery Sport: 13,7 Liter; Range Rover Evoque: 14,5 Liter; Velar: 17 Liter; Range Rover (Sport): 18 Liter Keine Angabe Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 MJ 30,3 Liter Harnstofftank wird im Rahmen jeder Inspektion alle 20.000 Kilometer aufgefüllt. Mercedes C-Klasse C 180 d, C 200 d, C 220 d, C 250 d, C 300 h; CLS 220 d, CLS 250 d, CLS 350 d; E-Klasse E 200 d, E 220 d, E 350 d; G-Klasse: G 350 d; GLC-Klasse GLC 220 d, GLC 250 d, GLC 350 d; GLE-Klasse GLE 250 d, GLE 350 d; GLS-Klasse GLS 350 d; S-Klasse S 350 d; SLC-Klasse SLC 250 d; V-Klasse V 200 d, V 220 d, V 250 d C-Klasse: wählbar, 8,5 oder optional 25 Liter; CLS: 26 Liter; E-Klasse: 23,5 Liter (Coupé: 25 Liter, Cabrio: 8,5 Liter); G-Klasse: 15,5 Liter; GLC: 27,5 Liter; GLE: 31,8 Liter; GLS: 38,7 Liter; S-Klasse: 25,5 Liter; SLC 24,5 Liter; V-Klasse 11,5 Liter (optional 25 Liter) Der AdBlue-Verbrauch ist im Wesentlichen abhängig von der spezifischen Fahrweise des Kunden und dem Fahrprofil (Anhängelast oder hohe Motorlasten erhöhen den Verbrauch). Außerdem unterscheidet sich der AdBlue-Verbrauch je nach konstruktiven Eigenschaften des Abgasnachbehandlungssystems. So kann AdBlue nicht beliebig hoch dosiert werden, weil es sonst zu Ablagerungen in der Abgasanlage oder zu unerwünschtem Austritt von NH3 (Ammoniak) kommen kann. Nissan Navara; NV300, NV400, NT400, NT500 Navara: 17 Liter; NV300: 20 Liter; NV400: 22 Liter; NT400/500: 17,5 Liter Modellabhängig. Beim Navara maximal 5 Prozent des Kraftstoffverbrauchs, schwankt je nach Fahrweise. Opel Insignia/Cascada 2.0 Diesel, Zafira, Crossland X, Grandland X, Vivaro, Movano. Ab Sommer 2018 haben alle Opel-Diesel SCR-Technik. 8 bis 22,5 Liter Je nach Fahrzeug zwischen 0,7 und 3,5 Litern pro 1000 Kilometer. Porsche Panamera 4S Diesel, Cayenne Diesel, Cayenne S Diesel, Macan S Diesel Cayenne: 20 Liter; Macan: 23 Liter; Panamera: 24 Liter Keine Angabe Renault Master Combi, Master Kastenwagen, Master Fahrgestell, Trafic Combi, Trafic Kastenwagen 20 Liter Trafic: ca. 2,8 Liter/1000 km; Master: ca. 3,3 Liter/1000 km (je nach Fahrweise und Fahrzeug) Seat Ateca 2.0 TDI (150, 190 PS, nur Allrad); Alhambra 2.0 TDI (150, 184 PS); Ibiza und Arona folgen mit SCR-Kat Ateca: 12 Liter; Alhambra: 17 Liter Hängt von Fahrstil und Einsatzbedingungen ab. Skoda Yeti: 2.0 TDI (110, 150 PS); Kodiaq 2.0 TDI (150, 190 PS); Superb: 1.6 TDI (110 PS), 2.0 TDI (150 PS, nur 4x4, 190 PS) Yeti: 9 Liter; Kodiaq, Superb: 13 Liter Der Verbrauch von AdBlue variiert – je nach Einsatzprofil – ähnlich dem Kraftstoffverbrauch. Volvo XC60 und XC90 ab Produktion November 2017 Keine Angabe Keine Angabe VW Tiguan 2.0 TDI (115, 150, 190, 240 PS); Touran 1.6 TDI (115 PS), 2.0 TDI (150, 190 PS); Passat 1.6 TDI (120 PS), 2.0 TDI (150, 190, 240 PS); Arteon 2.0 TDI (150, 240 PS); Sharan 2.0 TDI (150, 184 PS), Touareg 3.0 TDI (204, 262 PS); neuer Polo 1.6 TDI (80, 95 PS); Caddy und T6 2.0 TDI Tiguan: 12 Liter; Touran: 11 Liter; Passat: 13 Liter; Arteon: 16 Liter; Sharan: 17 Liter, Touareg: 19 Liter; neuer Polo: 11 Liter; Caddy: 8 Liter; T6: 13 Liter Bei Fahrzeugen mit SCR-Systemen ist der AdBlue-Verbrauch wesentlich von der Betriebsweise des Fahrzeugs abhängig – insbesondere von NOx-Rohemissionen, Abgastemperatur, Abgasmassenstrom sowie Betriebs- und Umgebungstemperatur. *Hersteller ohne Harnstoffeinspritzung: Alfa Romeo, Fiat (nur Ducato), Honda, Kia, Lada, Mazda, Mitsubishi, SsangYong, Subaru, Suzuki

Andreas May Fazit Wir AUTO BILD-Jungs werden ja oft von unseren Kumpels gefragt, was wir uns selbst kaufen würden. Meine Antwort zum Thema Diesel: Auf keinen Fall einen Neuwagen ohne AdBlue ordern. Das ist vor allem eins: Risiko! Ob Fahrverbote für Diesel ohne AdBlue drohen? Ob beim Wiederverkauf hohe Verluste drohen? Ich würde beide Fragen Stand jetzt eher mit Ja als mit Nein beantworten.

dBlue ist eine Harnstofflösung, die in den Abgasstrang gespritzt wird und die Stickoxide im Abgas vermindert. Ein Schadstoffkiller. Der Nachteil: Jetzt hat der Autofahrer noch eine Sorge mehr. Er muss sich beim Autokauf in einigen Fällen fragen, ob der serienmäßige AdBlue-Tank ausreicht oder ob eine aufpreispflichtige größere Version nicht sinnvoll wäre. Er muss den Harnstoffverbrauch im Auge behalten, weil der Wagen sonst möglicherweise ins Notlaufprogramm springt oder gar nicht mehr weiterfährt. Und muss dann noch herausbekommen, wie er an seinem Fahrzeug den ominösen Zaubertrank überhaupt nachfüllt, ohne sich dabei die Finger schmutzig zu machen oder die Hose zu versauen.AdBlue ist eine wässrige Lösung, die aus 32,5 Prozent Harnstoff und 67,5 Prozent demineralisiertem Wasser besteht. AdBlue soll den Ausstoß von Stickoxiden (NOx) um 90 Prozent reduzieren.Die chemische Reaktion findet im Katalysator statt. Über eine Dosierpumpe wird die AdBlue-Lösung direkt in den Abgasstrang eingespritzt. Im Kat werden die Stickoxide in Wasser und Stickstoff umgewandelt.Ein Liter AdBlue kostet an der Zapfsäule 59 Cent, der Zehn-Liter-Kanister etwa 13 Euro.ANZEIGE:Kommt auf die Fahrweise an. AUTO BILD hat das unter anderem bei einem VW Tiguan 2.0 TDI nachgemessen. Bei Überlandfahrten mit einem durchschnittlichen Tempo von 82 km/h haben wir auf einer 785-Kilometer-Strecke 51,6 Liter Diesel und 1,34 Prozent AdBlue pro Liter Diesel ermittelt. Im Vollgastest haben wir auf der gleichen Distanz 108,5 Liter Diesel getankt – und einen AdBlue-Verbrauch von 0,47 Prozent pro Liter Diesel gemessen.Nein! Anhand unseres Tests sehen Sie ja: Bei Vollgas wird weniger AdBlue eingespritzt. Unsere Leser haben eine weitere Vermutung: Bei älteren Dieselautos wird weniger AdBlue eingespritzt als bei neuen. Bei einem Seat Alhambra von 2012 musste ein Leser alle 17000 Kilometer elf Liter AdBlue nachfüllen, was einem Anteil von 0,71 Prozent pro Liter Diesel entspricht. Bei einem 2015er Alhambra waren es 2,5 Prozent pro Liter. Leser Norbert Weber aus Waldkirchen (Bayern): "Der Verdacht liegt nahe, dass die vorherige Menge nicht zur effektiven Abgasreinigung reichte." Warum hat der Tiguan auf der ersten Fahrt so wenig AdBlue verbraucht – funktioniert etwa die Abgasreinigung nicht richtig? Wir haben auch VW befragt, warum der Tiguan in unserem Test bei der Vollgas-Fahrt so wenig AdBlue verbrauchte.Wenn der AdBlue-Tank leer ist, sendet das Auto zunächst eine Warnung im Display und zeigt an, für wie viel Kilometer der Harnstoff noch reicht. Wer das ignoriert, der riskiert, dass der Wagen ins Notlaufprogramm wechselt, nicht mehr volle Leistung hat. Und: Ein Starten ist mit leerem Harnstofftank nicht mehr möglich.Meist ist neben dem Tank-Einfüllstutzen eine zweite Öffnung für den AdBlue-Tank. Bei älteren Dieseln, bei denen die Abgasnachbehandlung nicht ganz oben stand im Lastenheft, wird entweder über eine Öffnung im Kofferraumboden "nachgetankt" oder im Motorraum.Nein. Noch immer kommen neue Diesel auf den Markt, die keinen SCR-Kat und kein AdBlue haben. Sie erfüllen trotzdem die aktuelle Euro-6-Norm.Weil diese Motoren auf Effizienz getrimmt sind, das heißt, sie sollen möglichst wenig Kraftstoff verbrauchen. Um das zu erreichen, läuft die Verbrennung deutlich "magerer" und wärmer ab und damit gilt: je besser die Verbrennung, desto höher die Temperatur und desto stärker die NOx-Bildung.AUTO BILD sagt: Nein! Heute diskutieren wir über Fahrverbote in Städten für Autos mit Euro-5-Diesel und drunter. Was kommt in Zukunft, wenn Abgaswerte nicht mehr im Labor gemessen werden, sondern von September 2017 an schrittweise auch auf der Straße? Ein Fahrverbot für Diesel ohne AdBlue? Wir meinen: Wer jetzt einen Diesel ohne AdBlue kauft, geht zweifaches Risiko. Erstens könnten Fahrverbote drohen, zweitens dürften solche Diesel schlechter zu verkaufen sein, die Gebrauchtpreise nach unten gehen. Alle, die auf dem Land wohnen. Fahrverbote werden zurzeit nur in großen Städten diskutiert, nicht auf dem Land. Wer nur hier fährt, kann mit einem gebrauchten Diesel ohne AdBlue ein Schnäppchen machen – tut der Umwelt aber keinen Gefallen.