Alufelgen reinigen: So geht's

lufelgen werten die Optik eines Autos deutlich auf – aber nur, wenn sie auch schick ausschauen. Oft ein kleines Vermögen wert, brauchen die Alufelgen am Auto für Wirkung und Werterhalt regelmäßige Pflege.Immerhin sind sie permanent Bremsstaub, Straßenschmutz und Nässe ausgesetzt. Bleiben die Räder auch im Winter am Auto, kommt noch Streusalz dazu. Die Verschmutzungen an den Felgen sind deswegen oft sehr hartnäckig und nur mit speziellen Reinigern und Felgenbürsten zu entfernen. Wie die Alufelgen wieder glänzen, erklärt AUTO BILD.