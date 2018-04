Dank Anhängerkupplung wird das Auto zum Lastesel. Wer den praktischen Haken nicht ab Werk am Auto hat, kann die Anhängerkupplung auch als Nachrüstlösung im Zubehörhandel bestellen. AUTO BILD sagt, welche Anhängerkupplungen es gibt, wie der Haken ans Heck kommt und wie teuer das Nachrüsten ist.

Welche Anhängerkupplungen gibt es?

• Anhängerkupplung starr:

Eine starre Anhängerkupplung eignet sich besonders gut für den Dauereinsatz. Oftmals nutzen Vielfahrer und Unternehmen diese Variante. Es ist die preisgünstigste Lösung eine Anhängerkupplung nachzurüsten. Dabei wird die Anhängerkupplung mit Kugelkopf entweder mit angeschraubter oder angeschweißter Kugelstange genutzt. Starr heißt in diesem Fall, dass die Anhängervorrichtung mit der Kugelkopfvorrichtung fest am Montage-Querträger angebracht ist und sich nicht drehen lässt.

• Anhängerkupplung abnehmbar:

Eine abnehmbare Anhängerkupplung eignet sich besonders gut für diejenigen, die nur gelegentlich eine Anhängerkupplung nutzen möchten. Anders als bei der starren Variante gibt es so keine permanente Veränderung am Auto. Bei Nichtgebrauch lässt sich mit wenigen Handgriffen die Anhängerkupplung entfernen. Die gewohnte Optik des Autos bleibt erhalten.

✔ Wichtige Info: Es gibt kein Gesetz und keine Verordnung, die das Abnehmen der Anhängerkupplung bei Fahrten ohne Anhänger vorschreibt. Aber eine Ausnahme, so muss eine abnehmbare Anhängerkupplung demontiert werden, wenn dies in den Fahrzeugpapieren oder der Bauartgenehmigung als Auflage gemacht wurde. Zum Beispiel, wenn der Kugelkopf der Es gibt kein Gesetz und keine Verordnung, die das Abnehmen der Anhängerkupplung bei Fahrten ohne Anhänger vorschreibt. Aber eine Ausnahme, so muss eine abnehmbare Anhängerkupplung demontiert werden, wenn dies in den Fahrzeugpapieren oder der Bauartgenehmigung als Auflage gemacht wurde. Zum Beispiel, wenn der Kugelkopf der Kupplung beim Fahren ohne Hänger das Kennzeichen verdeckt.

✔ Tipp: Nehmen Sie die abnehmbare Anhängerkupplung immer ab, so sparen Sie ggf. Kosten. Bei einem Auffahrunfall kann eine vorhandene Anhängerkupplung den Schaden am Fahrzeug des Geschädigten vergrößern. Ist eine abnehmbare Anhängerkupplung nicht demontiert, könnte wegen einer Erhöhung der Betriebsgefahr ein Mitverschulden und damit eine Verringerung der Ansprüche angenommen werden.

• Anhängerkupplung schwenkbar:

Die schwenkbare Anhängerkupplung ist eine praktische und noch dazu elegante und unauffällige Variante zum Nachrüsten: So lässt sich die Anhängerkupplung ganz einfach unter die Stoßstange drehen und steht andersherum in Sekundenschnelle für den Gebrauch zur Verfügung. Für Spontan-Nutzer also ideal. Allerdings lässt sich eine solche Anhängerkupplung nicht unter jede Stoßstange eindrehen. Und das System ist auch nicht für alle Autos verfügbar. Am besten direkt in der Die schwenkbare Anhängerkupplung ist eine praktische und noch dazu elegante und unauffällige Variante zum Nachrüsten: So lässt sich die Anhängerkupplung ganz einfach unter die Stoßstange drehen und steht andersherum in Sekundenschnelle für den Gebrauch zur Verfügung. Für Spontan-Nutzer also ideal. Allerdings lässt sich eine solche Anhängerkupplung nicht unter jede Stoßstange eindrehen. Und das System ist auch nicht für alle Autos verfügbar. Am besten direkt in der Werkstatt nachfragen.

✔ Tipp: Wenn Sie die schwenkbare Anhängerkupplung selbst montiert haben, lassen Sie diese prüfen und eintragen. So schaut ein Fachmann noch einmal genau hin, ob die Vorrichtung fachgerecht und sicher angebracht ist.

Was kostet das Nachrüsten einer Anhängerkupplung?

Für die Montage einer Anhängerkupplung muss der Stoßfänger und der dahinter liegende Stahlträger abgeschraubt werden. Die Materialkosten unterscheiden sich je nach Art der Anhängerkupplung und Bauart. Entscheidend ist auch, wie viel Last die Anhängerkupplung tragen soll. Eine starre Anhängerkupplung kostet weniger als eine abnehmbare Lösung. Der Preis für eine Anhängerkupplung liegt grob zwischen 200 und 600 Euro. Hinzu kommt der notwendige Elektrosatz, der durchschnittlich 100 Euro kostet. Dann müssen noch die Arbeitskosten, wenn Sie zum Nachrüsten in eine Werkstatt fahren, dazu berechnet werden. Die Montage richtet sich nach Art der Anhängerkupplung und nach dem Automodell. In der Regel dauert diese zwei bis drei Stunden und der Stundenlohn kann bei bis zu 170 Euro liegen.

Welches Nachrüstsystem ist das richtige?

Ein richtiges Nachrüstsystem ist das, was zum jeweiligen Fahrzeug passt. Denn nicht jede Anhängerkupplung funktioniert an jedem Fahrzeug. Deswegen gilt: Am besten direkt ein System vom Autohersteller nutzen. Die Kupplung wurde im Zuge der Fahrzeuggenehmigung bereits geprüft und passt auf jeden Fall. Zudem ist der Elektrosatz für den Anhängerbetrieb auf die Elektrik bereits abgestimmt. Aber auch Drittanbieter bieten Nachrüstsysteme an. Diese verfügen aber oftmals über keine EG-Typgenehmigung und der Gang zum TÜV ist nach dem Einbau Pflicht. Auch muss im Vorfeld abgeklärt werden, ob eine 7- oder 13-polige Anhängersteckdose für die Elektrik wie Bremslicht, Blinker und Nebelschlussleuchte gebraucht wird. Eventuell wird auch ein spezielles Steuergerät zur Ansteuerung der Elektrik des Anhängers benötigt, wenn das Auto mit einem elektronischen Management-System ausgestattet ist. In manchen Fällen muss die Werkstatt die Elektrik für den Anhängerbetrieb freischalten.

Wer darf mit Anhänger fahren?

Der Führerschein Klasse B reicht aus, um einen Anhänger mit einer Gesamtmasse von 750 Kilogramm zu ziehen. Der normale Führerschein Klasse B reicht aus, um einen Anhänger mit einer Gesamtmasse von 750 Kilogramm zu ziehen. Jedoch darf die zulässige Gesamtmasse (zGM) der Kombination (Zugfahrzeug und Anhänger) nicht mehr als 3500 Kilogramm betragen und die zGM des Anhängers nicht das Leergewicht des Zugfahrzeuges übersteigen. Um die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination zu bestimmen, wird die zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeugs und des verwendeten Anhängers zusammengerechnet. Dabei unberücksichtigt bleiben die Stütz- und Aufliegelasten. Führerscheinrechtlich relevant ist die tatsächliche Beladung des Anhängers. Während das tatsächliche Gewicht für die Anhängelast maßgebend ist, kommt es für die erforderliche Fahrberechtigung allein auf die Eintragung der zulässigen Gesamtmasse in den Fahrzeugpapieren an.

Spezielle Kupplungen für Wohnmobile?

Werkstattsuche Finden Sie die passende Werkstatt 2 Jahre Gewährleistung

Finanzierung ohne Aufpreis

TÜV-zertifiziert Serviceleistung Bitte wählen Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Getriebe Austausch Motor Austausch Motor gebraucht Austausch Steuerkette Austausch Turbolader Austausch Zahnriemen Bremsenservice Folierung Getriebereparatur Getriebespülung Inspektion nach Herstellervorgaben Kostenlose Problemdiagnose Klimaanlagenwartung Kupplungsreparatur Lichtcheck Motor Reparatur Motorinstandsetzung Motoröl und Filter Nachrüstung Dieselpartikelfilter Reinigung Dieselpartikelfilter Scheibentönung Sicherheitscheck Zylinderkopfdichtung Automarke Bitte wählen Abarth Alfa Romeo Alpina Alpine Aston Martin Audi Bentley BMW Bugatti Cadillac Chevrolet Chrysler Citroén Dacia Daihatsu Daimler Dodge Ferrari Fiat Ford Honda Hummer Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lotus Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Roll-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Tesla Toyota Trabant Triumph Vauxhall Volkswagen Volvo Wartburg PLZ/Ort Ein Service von Auch im Reisemobil -Bereich bieten eine Vielzahl von Herstellern ein Anhängersystem an. Der sogenannte D-Wert ist dabei für die Anhängerkupplung ein entscheidendes Maß für die Festigkeit der Zugvorrichtung. Damit Anhängerkupplung und Wohnmobil optimal zusammenpassen, muss das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs und die zulässige Anhängelast berücksichtigt werden. Die jeweilige zulässige Anhängelast können Sie den Fahrzeugpapieren entnehmen. Am besten direkten Kontakt mit einem Wohnmobil-Hersteller aufnehmen, denn die wissen genau, welche Anhängerkupplung sich für welchen Zweck eignet.

Welche Autos können nachgerüstet werden?

Wichtig zu wissen ist, dass eine Anhängerkupplung nur genutzt werden kann, wenn der Fahrzeughersteller eine Anhängelast und eine Stützlast für das entsprechende Fahrzeug freigegeben hat. Deswegen muss die Kupplungskugel der Anhängerkupplung im beladenen Zustand in einer Höhe von 350 bis 420 Millimeter vom Boden entfernt sein. Außerdem wichtig: Die Autobremse muss stark genug sein, um das zusätzliche Gewicht abbremsen zu können. Hinzu kommt eine ausreichende Motorkühlung und eine stabile Karosserie, die den Belastungen standhält. Die meisten Autos lassen sich nachrüsten, es gibt aber auch Einschränkungen – bei Elektro-, Hybrid und Sportfahrzeugen.ss eine Anhängerkupplung nur genutzt werden kann, wenn der Fahrzeughersteller eine Anhängelast und eine Stützlast für das entsprechende Fahrzeug freigegeben hat. Deswegen muss die Kupplungskugel der Anhängerkupplung im beladenen Zustand in einer Höhe von 350 bis 420 Millimeter vom Boden entfernt sein. Außerdem wichtig: Die Autobremse muss stark genug sein, um das zusätzliche Gewicht abbremsen zu können. Hinzu kommt eine ausreichende Motorkühlung und eine stabile Karosserie, die den Belastungen standhält.

Muss der TÜV den Einbau prüfen?

Nicht immer. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Anhängerkupplung über eine EG-Typgenehmigung verfügt. Vorteil: Der Einbau muss nicht vom TÜV geprüft und auch nicht extra in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Es reicht, dass die Einbauanleitung im Auto liegt. Bei den Verstärkungsfedern sieht es anders aus. Hier liegt ein Teilegutachten vor. Das heißt: Der Einbau muss durch eine Prüforganisation abgenommen und von der Behörde in die Papiere eingetragen werden. Lassen Sie nach dem Einbau die Scheinwerfereinstellung kontrollieren, da das Fahrzeug mit den Zusatzfedern hinten höher stehen kann.

Anhängerkupplungen selbst nachrüsten?

Zu den meisten Modellen gibt es immer eine ausführliche Einbauanleitung, die alle Schritte detailliert beschreibt. Trotzdem ist handwerkliches Geschick von Vorteil. Ebenso das passende Werkzeug. Der Zeitaufwand für das Nachrüsten einer Anhängerkupplung liegt bei etwa zwei bis drei Stunden.