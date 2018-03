Autonomes Fahren: Tödlicher Unfall von Uber — 28.03.2018 Uber erhält Fahrverbot für Testfahrten Arizona erteilt Uber ein Fahrverbot für autonome Testfahrten, der Fahrdienst lässt darauf seine Testlizenz auslaufen. Nvidia stoppt seine autonomen Probefahrten weltweit.

(dpa/kbe/cj/reu/isa) Uber steht nach dem tödlichen Unfall am 18. März mit einem seiner autonomen Autos vor einer längeren Auszeit. Der Fahrdienst-Vermittler wird die Ende März auslaufende Lizenz zum Testen autonomer Fahrzeuge vorerst nicht verlängern. Diese Entscheidung folgte, nachdem der US-Gouverneur des US-Staates Arizona zuletzt ein Fahrverbot für alle autonomen Fahrzeuge von Uber ausgesprochen hatte. In einem offenen Brief an Uber-Chef Dara Khosrows äußerte Gouverneur Doug Ducec seine Bedenken. Die Sicherheit auf Arizonas Straßen müsse gewährleistet sein, der Unfall stehe jedoch für "unbestreitbares Versagen".Die Maßnahme des republikanischen Gouverneurs bedeutet eine große Kehrtwende im Umgang mit autonomen Autos in Arizona. Denn erst vor kurzem hatte er Uber und weiteren Firmen seinen Staat als Testfläche für die Technologie angedient, und ihnen dabei kaum Vorschriften auferlegt. Noch Anfang März durften die Robotorautos probeweise ohne Insassen auf die Straßen geschickt werden. Während Uber nun keine Testfahrten mehr durchführen darf, unterliegen andere Unternehmen wie die Google-Tochter Waymo diesem Verbot nicht.Der tödliche Unfall schlägt weiter Wellen. Nachdem das Fahrverbot für Uber bekannt wurde, reagierte Grafik-Spezialist Nvidia und stellte die Fahrten mit der Testflotte selbstfahrender Autos ein. Und das auf öffentlichen Straßen weltweit, auch in Deutschland. Man wolle erst aus dem Uber-Unfall lernen, sagte ein Nvidia-Sprecher. Zugleich sei die Firma weiterhin überzeugt, dass Roboterwagen auf lange Sicht viel sicherer als menschliche Fahrer sein würden. Nvidia-Chips und -Software kommen in großem Stil bei Anwendungen mit künstlicher Intelligenz zum Einsatz. Auf dieser Basis entwickelt der Konzern auch Technologie zum autonomen Fahren und kooperiert dabei unter anderem mit Volkswagen. Die Aktie von Nvidia verlor nach der Ankündigung zeitweise rund drei Prozent.Auslöser für die neu entfachte Diskussion um das autonome Fahren war ein tödlicher Unfall in Tempe, Arizona. Auf einem Polizeivideo von dem Unglück ist zu sehen, wie das Opfer, eine 49 Jahre alte Fußgängerin, aus einen Schatten heraus auf die Fahrbahn trat. Zudem zeigte der verstörende Film, wie die Fahrerin vor dem Aufprall nicht auf die Straße schaut, sondern womöglich auf ein Handy in ihrer Hand. Erst im allerletzten Moment blickte sie erschrocken auf und realisierte die Gefahr – allerdings zu spät. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug autonom mit rund 61 Kilometern pro Stunde (38 Meilen pro Stunde) unterwegs, erlaubt waren gut 56 km/h (35 Meilen).Das Video hatte die Frage hervorgerufen, ob ein von einem Menschen gesteuerter Wagen den Unfall hätte vermeiden können. Die Polizeichefin von Tempe hatte Uber entlastet: Es sei klar, "dass dieser Zusammenstoß in jedem Modus, ob autonom oder manuell, schwer zu verhindern gewesen wäre". Es war der erste Unfall, bei dem ein Fußgänger von einem selbstfahrenden Auto getötet wurde. Die Ermittlungen dauern noch an. DieBereits im Mai 2016 war in Florida der Fahrer eines Tesla Model S mit Autopilot bei einem Unfall ums Leben gekommen . Entwickler von Roboterwagen argumentieren, dass 90 Prozent der Verkehrsunfälle auf Fehler von Menschen zurückgingen und die Technik autonomer Fahrzeuge sie verhindern werde. Nach Angaben der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) starben im Jahr 2016 mehr als 37.000 Menschen auf US-Straßen, die Zahl der tödlich verunglückten Fußgänger stieg um neun Prozent.