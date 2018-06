BMW 8er Gran Coupé (2019): Vorstellung, M8, Design, Ausblick

E

ine Patentzeichnung verrät: Der BMW 8er wird um ein viertüriges Gran Coupé ergänzt! Die in Brasilien aufgetauchte Zeichnung ist zwar wenig detailreich, es ist aber eindeutig ein 8er mit zwei zusätzlichen Türen zu erkennen. Einen konkreten Ausblick auf das Serienmodell gab BMW bereits im März 2018 auf dem Genfer Automobilsalon. Dort zeigten die Münchner eine seriennahe Studie des M8 Gran Coupé. Mächtige Carbon-Lufteinlässe an der Front sorgen für Frischluft im Motorraum. Gelbe Scheinwerfer im Stil des M8 GTE stellen eine Hommage an Tourenwagen vergangener Zeiten dar. Die breiten BMW-Nieren sind in der Mitte zusammengezogen und setzten sich farblich in Gold gehalten vom Flip-Flop-Lack ab. Dieser wechselt je nach Blickwinkel zwischen den beiden Farbtönen Graublau und Grün.