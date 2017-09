Connected Car: VW und clever-tanken.de — 28.09.2017 Tank-App zieht in VW-Cockpits ein VW bietet seinen Kunden ab sofort einen neuen Assistenz-Service an. Mit Hilfe von clever-tanken findet das Navi günstige Tankstellen. Die Details!

ie clever-tanken-App zieht mit neuen und erweiterten Funktionen exklusiv in die Cockpits neuer VWs ein. Wird die Fahrzeug-Navigation aktiviert, übernimmt die clever-tanken-App das Ziel und zeigt dem Fahrer nicht nur die günstigsten Tankstellen in der Umgebung an, sondern führt ihn per Antippen des Touchscreeens auch direkt dorthin. Ist nur noch wenig Benzin im Tank, assistiert clever-tanken.de dem Fahrer; auf dem Navigations-Bildschirm wird ein entsprechender Hinweis eingeblendet, der dem Fahrer die nächste erreichbare Tankstelle empfiehlt. Entscheidet sich der Fahrer für eine Tankstelle, so wird das Ziel in das Navigationssystem von Volkswagen übernommen und die Routenplanung aktualisiert.Bereits seit Herbst 2016 können Autofahrer mit Android-Smartphone den Service von clever-tanken.de dank der MirrorLink-Technologie direkt auf dem Fahrzeug-Touchscreen nutzen. So finden Autofahrer die günstigste Tankstelle, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. "Die direkte Interaktion zwischen den Systemen minimiert den Aufwand für den Fahrer", sagt Christian Wolf, Leiter Digital der Verlagsgruppe Auto, Computer & Sport der Axel Springer SE. "Damit profitiert der Kunde unmittelbar vom Nutzwert unseres mobilen Service." Clever-tanken.de ist Beteiligungsgesellschaft des Axel-Springer-Auto-Verlags, in dem auch AUTO BILD erscheint.